12 ученици в област Добрич са отказали да продължат образованието си

12 ученици от област Добрич и техните родители са отказали да продължат образованието си. Това показват актуалните данни на Регионалното управление на образованието (РУО) в Добрич.

Спрямо юли се запазва броят на учениците, които са заминали за чужбина – 10. Други 47 ученици са избрали да продължат образованието си в други области на страната. Най-предпочитаните от тях са Варна, Шумен, Разград и Силистра.

Към 3 септември 28 ученици от област Добрич предстои да се явят на поправителни изпити, като процесът в момента продължава. За сравнение, в края на юли учениците на поправителни изпити са били 33.

Най-много ученици на поправителни изпити има в община Добричка – 7. По петима са учениците в общините Балчик, Тервел и Шабла. В община град Добрич поправителни изпити трябва да положат трима ученици, в Каварна – двама, а в Генерал Тошево – един. Единствено в община Крушари няма ученици, които да трябва да се явят на поправителен изпит.

Данните бяха представени от експерта Диана Петрова на заседание на Областния координационен център за изпълнение на Постановление на Министерския съвет №100 от 8 юни 2018 г. То регламентира създаването и функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст преди началото на учебната година.

По време на заседанието областният управител Руслан Томов е поискал на следващо заседание да бъде представена информация и за броя на учениците от други области, които избират да продължат образованието си в училища на територията на област Добрич.

Представителите на общините са заявили, че навсякъде са сформирани екипи, които активно работят за обхващането на децата в образователната система.

От РУО са допълнили, че в рамките на проект, който образователният инспекторат изпълнява, се работи активно и с родители на деца и ученици, застрашени от отпадане от образователната система. Според експертите в резултат на предприетите дейности вече се отчита положителен ефект.