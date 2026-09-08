Заловиха 6 кучета от глутницата в столичните „Изгрев“ и „Студентски“, спасиха и 5 малки (Снимки)

Шест от големите кучета от глутницата, за която бяха организирани извънредни акции в районите „Изгрев" и „Студентски", вече са заловени. Спасени са и пет малки кученца, които са намерени в труднодостъпен участък в дерето на река Дървенишка и вече са настанени в приюта в „Сеславци", съобщиха от ОП „Екоравновесие".
Последната акция е проведена в събота, 5 септември, когато екипи на ОП „Екоравновесие" и Дирекция „Аварийна помощ и превенция" (АПП) са разчистили натрупани отпадъци и клони, за да достигнат безопасно до леговището на кученцата.
Служителите на АПП са осигурили техника за повдигане на тежките предмети. Така ловните екипи са успели да достигнат до леговището и да извадят невредими и петте малки кучета. Непосредствено след спасителната операция на място са заловени още две големи кучета от глутницата.
„След усилената работа на екипите ни през последната седмица, по-голямата част от кучетата от глутницата в „Изгрев" и „Студентски" вече са прибрани. Много важен момент беше акцията в събота – заедно с колегите от „Аварийна помощ и превенция" трябваше да разчистим натрупани отпадъци в дерето на река Дървенишка, за да извадим невредими и пет малки кученца. Работата продължава, докато не бъдат заловени всички животни от групата", заяви временно изпълняващата длъжността директор на ОП „Екоравновесие" Таня Иванова.
Иванова пое управлението на предприятието миналия понеделник, 31 август, и веднага започна организацията на извънредни акции за залавянето на животните.
Глутницата е била от общо 11 кучета. До момента са прибрани шест от големите животни, а петте малки кученца са открити в леговището им и са настанени в приюта в „Сеславци".
До средата на миналата седмица ловните екипи на „Екоравновесие" са успели да заловят четири от големите кучета, сред които и майката на кученцата. При ветеринарния преглед е установено, че тя доскоро е кърмила. Именно това е помогнало на ловците да установят къде се намира леговището.
То е било разположено в труднодостъпен участък в дерето на река Дървенишка, затрупан с отпадъци и клони. Заради тежкия достъп до мястото се е наложила и съвместната спасителна акция с Дирекция „Аварийна помощ и превенция".
Работата на екипите продължава, докато не бъдат заловени всички животни от глутницата.