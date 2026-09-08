Заловиха 6 кучета от глутницата в столичните „Изгрев“ и „Студентски“, спасиха и 5 малки (Снимки)

Шест от големите кучета от глутницата, за която бяха организирани извънредни акции в районите „Изгрев" и „Студентски", вече са заловени. Спасени са и пет малки кученца, които са намерени в труднодостъпен участък в дерето на река Дървенишка и вече са настанени в приюта в „Сеславци", съобщиха от ОП „Екоравновесие".

Последната акция е проведена в събота, 5 септември, когато екипи на ОП „Екоравновесие" и Дирекция „Аварийна помощ и превенция" (АПП) са разчистили натрупани отпадъци и клони, за да достигнат безопасно до леговището на кученцата.

СНИМКА: ОП „Екоравновесие"

Служителите на АПП са осигурили техника за повдигане на тежките предмети. Така ловните екипи са успели да достигнат до леговището и да извадят невредими и петте малки кучета. Непосредствено след спасителната операция на място са заловени още две големи кучета от глутницата.

„След усилената работа на екипите ни през последната седмица, по-голямата част от кучетата от глутницата в „Изгрев" и „Студентски" вече са прибрани. Много важен момент беше акцията в събота – заедно с колегите от „Аварийна помощ и превенция" трябваше да разчистим натрупани отпадъци в дерето на река Дървенишка, за да извадим невредими и пет малки кученца. Работата продължава, докато не бъдат заловени всички животни от групата", заяви временно изпълняващата длъжността директор на ОП „Екоравновесие" Таня Иванова.

СНИМКА: ОП „Екоравновесие"

Иванова пое управлението на предприятието миналия понеделник, 31 август, и веднага започна организацията на извънредни акции за залавянето на животните.

Глутницата е била от общо 11 кучета. До момента са прибрани шест от големите животни, а петте малки кученца са открити в леговището им и са настанени в приюта в „Сеславци".

До средата на миналата седмица ловните екипи на „Екоравновесие" са успели да заловят четири от големите кучета, сред които и майката на кученцата. При ветеринарния преглед е установено, че тя доскоро е кърмила. Именно това е помогнало на ловците да установят къде се намира леговището.

СНИМКА: ОП „Екоравновесие"

То е било разположено в труднодостъпен участък в дерето на река Дървенишка, затрупан с отпадъци и клони. Заради тежкия достъп до мястото се е наложила и съвместната спасителна акция с Дирекция „Аварийна помощ и превенция".

Работата на екипите продължава, докато не бъдат заловени всички животни от глутницата.