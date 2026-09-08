Радев за високите цени: Пазарна икономика е, няма как да въведем предел

Обвързаността на съмнителни групировки с някои институции е факт, каза премиерът

Обеща дълбоки промени в службите за сигурност

Мислят за концесии на пътища, летища и пристанища, но след анализ

Нямаме намерение да връщаме страната в едни стари времена, заяви премиерът Румен Радев, попитан как ще бъде овладяно поскъпването на живота у нас. Това стана при посещението му на последния обект край Пловдив - Околовръстното шосе.

"В България има пазарна икономика и няма как да се въведе предел на цените. От самото поемане на властта ясно заявихме, че целта ни не е да намаляваме цените, а да спрем темпа на покачване им за хранителните стоки", обясни той.

Премиерът обеща "дълбоки реформи" в службите за сигурност. По думите му обвързаността на някои институции със "съмнителни групировки" е факт.

"Тези факти започват да се разкриват. Ще има брифинг с ДАНС и министъра на вътрешните работи и главния секретар. Ще видите дълбоки структурни реформи особено в службите за сигурност", обеща премиерът. Румен Радев разговаря с депутата от ПБ Йордан Йовчев на Околовръстното шосе на Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова

Той заяви, че Пловдив се утвърждава като индустриалния мотор на България и е от стратегическо значение да има нов Околовръстен път. Разширението му вече се бави четири десетилетия и сега е от първостепенна задача този път да се изгради бързо и качествено. Забавянето бави инвестициите и е предизвикателство за трафика", допълни Радев. Той посети новата пътна връзка, която се изгражда между кръговото кръстовище на Асеновградско шосе и "Скобелева майка".

"На този обект нищо не е правено 2-3 години. Искаме тази част да бъде завършена до октомври другата година. Има много проблеми с проектирането, но с АПИ и строителите ще работим заедно, за да влезем в този срок", обясни регионалният министър Иван Шишков.

Преработки на проекта тепърва ще се правят и затова не може да се каже точно колко ще струва изграждането на участъка. След като бъдат одобрени, ще стане ясно колко ще е инвестицията.

"В основната си част отсечката е 14 км. Има едно трасе, което е най-сложно и е най-назад. Това не ни притеснява, но ще се мобилизираме и ще дадем всичко от себе си", увери Шишков.

По думите му ще се наложи и преработка на проекта за надлеза над железопътната линия, тъй като първоначалният е от 2017 г.

Румен Радев посочи, че първо трябва да бъдат изчистени всички стари плащания. "Имаме непрекъснат диалог с МРРБ и АПИ. Продължават да излизат обаче фактури за неразплатени сметки. Има договори, които са сключени през 2024 г. с 4-годишен период. По тях има извършвани дейности и продължаваме да разплащаме. Това влияе на бюджета и по тази причина стигнахме до такъв дефицит, защото искаме тази година да изчистим всички стари плащания, за да можем догодина да стъпим на здрава основа и вече да знаем кои пари за кои проекти отиват", посочи премиерът.

Той допълни, че следващата седмица щели да приемат анализа за това кои са най-приоритетните пътни артерии за концесиониране, а също така пристанища, летища, жп прелези. "Ще кажем ясно по кои стратегически проекти работим. Не си мислете, че ние сме готови да поканим утре фирми за концесия. Има много работа по магистралата Русе-Маказа, която е важна и ще свърже Северна и Южна България и ще отпуши важен транспортен коридор. Министър Шишков ми каза поне 2-3 години, което значи, че ние, за да поканим инвеститори, трябва да изготвим план за тази отсечка", каза той.

Търговете щели да бъдат свободни и на тях да поканят и чуждестранни фирми. Тези щели да строят магистрали за тяхна сметка и при това приложение нямало как да правят компромис с качеството. "По този начин убиваме всички корупционни схеми, които бяха досега и още ги плащаме", заяви Радев.

Регионалният министър Иван Шишков допълни, че по директиви на Европейския съюз всички пътища трябва да бъдат платени и това съвпадало с намерението на кабинета да построи всички магистрали.

"Нямаме нито една завършена от край до край. За нас е важно да се промени целия икономически модел, но за сметка на това той ще ни гарантира да имаме пътища. Според директивата до 2030 г. винетките трябва да отпаднат и да се въведе друг метод на плащане за пътищата ни", заяви още Шишков. По думите му дотогава трябва да осигурим пътищата - първо да ги проектираме и след това да ги дадем на концесия. "Час по-скоро трябва да имаме хубави магистрали, а държавата ще продължи да се поддържа и второстепенните пътища", обобщи Радев.