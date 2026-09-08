Кметът на българския град Търговище гостува на празника на побратимения румънски град Търговище

Кметът на българския град Търговище д-р Дарин Димитров е на посещение в побратимения румънски град Търговище. Повод за визитата е празникът на града, който се отбелязва на 8 септември – Рождество на Пресвета Богородица, съобщиха от общинския пресцентър.

По време на тържественото заседание на общинския съвет днес д-р Димитров отправи поздрав към кмета на румънското Търговище Даниел Кристиан Стан, общинските съветници и жителите.

"Нашите два града са свързани не само от общото си име, но и от дългогодишно партньорство. Високо ценим отношенията, които изградихме през годините. Искрено се надявам това партньорство да продължи да се развива и занапред", заяви д-р Димитров. Кчетът на българския град Търговище д-р Дарин Димитров говори днес на празника на побратимения град Търговище в Румъния. Снимка: Община Търговище

Градоначалниците на двата побратимени града проведоха и официална среща, на която обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в сферата на културата и ученическия обмен. Д-р Димитров благодари на своя румънски колега за вниманието и подкрепата към българската общност в града, както и за доброто партньорство с Асоциация "Заедно".

С представители на това сдружение, което обединява българите в румънския град, се срещна д-р Димитров в рамките на посещението. По данни на асоциацията броят на потомствените българи в румънското Търговище наброява над 2000 души. Членовете на сдружението развиват активна дейност и пазят връзката със своите родови корени, традиции и култура. В града има и български фолклорен ансамбъл.

Българският и румънският град Търговище поддържат партньорски отношения от 1975 година.