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Известен на МВР предаде доброволно метамфетамин и канабис при проверка в Балчик

Дияна Райнова

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Известен на МВР предаде доброволно метамфетамин и канабис при проверка в Балчик СНИМКА: Архив

29-годишен, 39-годишен и 23-годишен мъж, всички известни на МВР, са били проверени от полицията в Балчик в рамките на специализирана операция. При проверката 23-годишният доброволно предал дрога, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

Проверката е извършена на 7 септември около 12:40 ч. в Балчик от служители на Районното управление на МВР. Полицаите действали след получена оперативна информация.

При проверката 23-годишният мъж предал доброволно пластмасова кутия, в която имало суха тревна маса и бяло вещество на бучки. Той е задържан за срок до 24 часа.

При извършения полеви тест е установено, че бялото вещество е метамфетамин с тегло 0,7 грама, а сухата тревна маса е канабис с тегло 1,4 грама.

По случая е образувано досъдебно производство.

Известен на МВР предаде доброволно метамфетамин и канабис при проверка в Балчик СНИМКА: Архив

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