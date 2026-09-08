50 години Аспарухов мост: Искат пари за ремонта му в бюджета за 2027 г.

Средства за ремонта на Аспаруховия мост да бъдат предвидени в държавния бюджет за 2027 г., а дейностите по съоръжението да започнат възможно най-скоро. Около това се обединиха участниците в среща, посветена на състоянието и бъдещето на моста.

Разговорът се проведе на 8 септември – точно 50 години след официалното откриване на Аспаруховия мост през 1976 г. Съвпадението е случайно, но постави отново във фокуса въпроса за необходимия ремонт и бъдещото развитие на транспортната свързаност на Варна, съобщават от пресцентъра на общинския съвет в града.

Срещата в зала „Варна" на общината бе организирана от председателя на Общинския съвет Христо Димитров. В нея участваха кметът Благомир Коцев, заместникът му Пламен Китипов, областният управител Марио Смърков, 10 от 16-те депутати от Варненския район, представители на всички парламентарно представени политически сили, както и общински съветници от работната група за Аспаруховия мост.

Основната тема бе техническото състояние на съоръжението и необходимите ремонтни дейности. Обсъдени бяха и варианти за изграждане на допълнителни транспортни връзки между Варна и районите на север и юг от града.

Техническото обследване на Аспаруховия мост, възложено от Агенция „Пътна инфраструктура" след настояване на работната група към Общинския съвет, вече е готово. То обхваща както горното, така и долното строене на съоръжението, а резултатите бяха представени на срещата.

При горното строене се обсъжда вариант за намаляване на броя на пътните платна, като паралелно бъдат осигурени условия за движение на пешеходци и велосипедисти.

За долното строене са разгледани три варианта. Два от тях са с прогнозна стойност около 20 млн. евро, докато най-мащабният е оценен на приблизително 120 млн. евро. Затова окончателният избор трябва да бъде направен след надеждна техническа и сеизмична оценка.

Предстои и микросеизмично райониране, което трябва да даде по-точна информация за риска и да помогне при подготовката на бъдещия проект. Вече се води кореспонденция за възможността проучването да бъде извършено от БАН или Минно-геоложкия университет. За него обаче ще трябва да бъде проведена обществена поръчка.

Работи се и по организацията на самия ремонт. Община Варна вече е представила пред АПИ предложенията си за елементите от горното строене, които са в нейната компетентност – парапети, мантинели, осветление и други. Към момента обаче общината все още не е получила окончателното задание, в което да са описани всички параметри на предстоящите дейности.

Данните от системата за измерване на трафика също ще бъдат използвани при планирането. В момента през Аспаруховия мост преминават около 18 млн. пътувания годишно, като се очаква натоварването да продължи да расте с разширяването на Варна в южна посока.

Паралелно с ремонта бе обсъдена и необходимостта от нова транспортна връзка между Варна и южните райони. Това е дългосрочен проект и не отменя необходимостта от ремонта на съществуващия мост.

Общината вече е възложила на представители на УАСГ подготовката на задание за конкурс за алтернативно транспортно решение. Разглеждат се три възможности – изграждане на нов мост, клапов мост или тунел. В общинския бюджет ще бъдат предвидени средства за провеждането на конкурса.

Според участници в срещата изграждането на нов мост по бъдещото трасе на АМ „Черно море" през района на Страшимирово и Белослав не може да замени Аспаруховия мост. Подобно съоръжение би имало смисъл като част от цялостното развитие на магистралата.

Като възможност за намаляване на автомобилния трафик бе обсъден и водният транспорт. Варна и Белослав имат подготвен съвместен проект по програмата „Европейска градска инициатива", който предвижда система за градска мобилност, съчетаваща сухопътен, воден и споделен електрически транспорт.

За да стане водният транспорт реална част от системата, ще е необходима инфраструктура – места за обслужване на плавателните съдове, връзки с градския транспорт и удобен достъп за пътниците. По предварителни изчисления едно корабче може да поеме около 350 хил. пътувания годишно, които иначе биха преминали през Аспаруховия мост.

В края на срещата бе обсъден и северният обход на Варна. Сред предложенията е да се настоява за реализацията му по направлението Кичево – Куманово – Оброчище, включително чрез разширяване на съществуващата пътна инфраструктура.

Целта е част от трафика да бъде изведен извън града и да се подобри транспортната свързаност както на Варна, така и на региона.