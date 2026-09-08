За ден 24 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 3 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 3, двама са отказали тестване.

16 571 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 18 965 водачи и пътници. Съставени са 4200 фиша и 395 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.