Европейска заповед за арест за молдовеца, потрошил патрулка след гонка и минал в Румъния с крадена кола

Окръжна прокуратура – Велико Търново привлече като обвиняем и ще иска предаване чрез Европейска заповед за арест на шофьора, блъскал патрулка след гонка с полицаи, ранил двама униформени, после избягал в Румъния с крадена кола.

Окръжна прокуратура-Велико Търнов изнесе още детайли за екшъна, започнал в нощта на 4-ти срещу 5-ти септември. Оказа се че 25-годишният молдовец е прекосил цяла Южна България, без да успеят да го спрат, имало е стрелба със стоп патрони, а патрулката е блъскал, форсирайки джипа си на заден ход. Полицията във Велико Търново е сигнализирана за автомобила с чужда регистрация, който не се подчинил на разпореждания за спиране от полицаи в областите Хасково и Стара Загора, а се отправил към Прохода на републиката.

Джипът от американска марка е засечен в района на бензиностанция на южния вход на Велико Търново. Устроили му засада с препречен тир, а патрулен автомобил му подал светлинен и звуков сигнал да спре. В опит да се измъкне, шофьорът свил в отбивка без изход, където е последван от полицията. Там натиснал газта, потегляйки на заден ход и на няколко пъти брутално изблъскал патрулката. В намачканите ламарини служителите на реда получили леки наранявания. Междувременно единият от тях е произвел няколко изстрела със стоп-патрони, насочени към спиране на превозното средство на нарушителя, съобщиха от прокуратурата.

Въпреки тези действия, водачът и пътувалата с него А.Л. - 30-годишна молдовска гражданка, успели да напуснат автомобила и да побягнат. Жената е задържана, а шофьорът успял да избяга. Шмугнал се в база на търговско дружество в индустриалната зона и задигнал друга кола и инструменти. С нея необезпокояван напуснал страната в посока Румъния.

След подадена информация и поискано съдействие от румънските власти е установен и задържан на 7 септември в северната ни съседка, където е извършил други нарушения.

Установена е самоличността му - Ю. Д., молдовски гражданин на 25 години, без данни за местопребиваване в България.

По досъдебното производство у нас са извършени множество действия по разследването, приобщени са доказателства. Наблюдаващия прокурор е преценил, че са налице основания за привличане на 25-годишния водач като обвиняем за това, че осуетил полицейска проверка, за причинени леки телесни повреди на двамата полицейски служители, за умишлено причинени значителни имуществени вреди при ПТП с последвало бягство от местопроизшествието, както и за кражба на МПС и други вещи. За всички престъпления се предвижда наказание лишаване от свобода, най-тежкото от които е за срок от 2 до 10 години, уточниха прокурорите.

Окръжна прокуратура-Велико Търново е издала национална заповед за задържане на обвиняем и от съда е поискано разрешение за издаване на Европейска заповед за арест спрямо него, която ще бъде изпратена на румънските власти за изпълнение.

Получена е информация, че румънските разследващи също ще поискат задържане на молдовеца за извършени от него престъпления на тяхна територия. Това не препятства българското разследване, единствено евентуално предаване на обвиняемия следва да бъде координирано между двете държави. По-рано полицията съобщи, че той е известен на органите на реда с документни престъпления и трафик на хора.

Действията по разследването във Велико Търново продължават.