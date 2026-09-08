Близо 40 000 „маркови“ стоки и 487 опаковки мастило задържаха митничари на Лесово

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Близо 40 000 текстилни изделия, спортни обувки и чанти, както и 487 опаковки с мастило за тонер касети, носещи знаци на известни търговски марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт „Лесово".

Стоките са спрени при три отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в България от Турция. Причината е съмнение за нарушение на права върху интелектуалната собственост, съобщават от Агенция "Митници".

При една от проверките, извършена на 4 септември, на пункта пристигнал влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът представил документи за групажен товар, превозван от Турция през България към Черна гора. Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка, при която в товарното помещение били открити 21 756 текстилни изделия, 594 чифта спортни обувки и 120 чанти с надписи и лога на различни търговски марки.

Ден по-рано, при проверка на друг камион, превозващ стоки от Турция за Босна и Херцеговина, митническите служители открили в 87 от общо 697 колета 17 330 текстилни изделия. Сред тях имало блузи, ризи, детски комплекти, чорапи, спортни екипи и тениски, всички с обозначения на световноизвестни марки.

При третия случай, на 5 септември 2026 г., била проверена товарна композиция с влекач и полуремарке с украинска регистрация. Сред декларираната стока митническите служители установили кашони с шишета с различна вместимост, съдържащи мастило за тонер касети на две известни марки.

Задържани са общо 487 опаковки с мастило, чието общо тегло възлиза на 383,232 кг.

За всички стоки са възникнали съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, като са предприети съответните действия от митническите органи.