Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство

Задържаха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство.

Двамата братя бяха задържани малко след 12:00 ч. днес, след като за пореден ден опитали да попречат на полицията да осигури достъп и възможност на техните съседи за присъединяване към ВиК мрежата.

С решение на ВиК миналата седмица е изградена нова връзка към имота на двете домакинства, които са без вода девети месец, след като съседите им са я спрели самоволно в края на миналата година. Има издадена прокурорска заповед водоподаването към тях да бъде възстановено.

"Бившият областен управител на Монтана, неговият брат и майка им днес отново са попречили на полицията да осигури достъп за присъединяване, като са блокирали входа на имота със строителни материали. След пристигане на полицията, се е стигнало до саморазправа и двамата братя са задържани. Към този момент в Районна прокуратура Монтана са образувани две досъдебни производства срещу тях за самоуправство", съобщиха от ОДМВР пред БНТ.

Лицата са задържани до 24 часа и по случая предстои да бъде разпределен наблюдаващ прокурор.