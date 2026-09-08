ДБ предлагат Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Емил Дечев за членове на ВСС

Националният съвет на "Да, България" даде мандат на своите представители в парламента да номинират за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) Андрей Янкулов, Таня Радуловска-Мадамджиева и Емил Дечев, съобщиха от пресцентъра на формацията. "Да, България" е част от парламентарната група "Демократична България".

В рамките на предварителни обсъждания в парламентарната група на "Демократична България" тримата кандидати са получили най-високо одобрение, като окончателното решение предстои да бъде взето след провеждане на заседание на групата, заедно с депутатите от "Демократи за силна България". На заседанието могат да бъдат издигнати още кандидатури, съобщава БТА.

Янкулов и Радуловска са подкрепени от седем неправителствени организации - фондация "Програма Достъп до информация", фондация "Български адвокати за правата на човека", фондация "Български институт за правни инициативи", сдружение "Български Хелзинкски комитет", фондация "Институт за пазарна икономика", сдружение "Правосъдие за всеки" и фондация "Антикорупционен фонд". Двамата са припознати от "Да, България", а Емил Дечев, който е действащ съдия, е пряко номиниран от партията.

Според седемте неправителствени организации продължителният прокурорски опит на Андрей Янкулов е пряко относим към дейността на Прокурорската колегия на ВСС. Изтъква се и неговият управленски и нормотворчески опит - като заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието и вицепремиер и министър на правосъдието. Професионалният му профил се допълва и от продължителна адвокатска и експертна дейност, посочват от пресцентъра на "Да, България".

Професионалният път на Таня Радуловска-Мадамжиева, който съчетава продължителен правораздавателен опит, участие в съдебното самоуправление, адвокатска практика и институционален опит в Министерството на правосъдието, очертава професионален профил, в особено висока степен относим към функциите на Съдийската колегия на ВСС, казват в мотивите си неправителствените организации. Те добавят, че съществено значение за кандидатурата ѝ имат както непосредственото познаване на работата на съда, така и трайната ѝ ангажираност с въпросите на кадровото развитие, професионалната оценка и независимостта на съдиите, посочват от партията.

Емил Дечев, както и Янкулов и Радуловска, напълно отговаря на критериите, издигнати от "Да, България" за членове на ВСС - професионализъм, почтеност, независимост и способност да отстоява позиция.

От формацията добавят, че Дечев в дългогодишния си опит като съдия, заместник-министър и министър на правосъдието е заемал последователни публични позиции за независимостта на съда и ограничаване на политическото влияние в прокуратурата, с което би бил достоен член на Съдийската колегия на ВСС. В рамките на управленската си и нормотворческа дейност той участва в подготовката и представянето на ключови законодателни промени в областта на съдебната власт и наказателното производство. Сред тях е законодателството за създаване на механизъм за независимо разследване на главния прокурор и неговите заместници, както и за въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство. "Номинацията му е избор на човек, за когото можем да носим отговорност и който има качествата да бъде независим член на ВСС", заявяват от "Да, България".