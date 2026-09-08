Почина журналистката Ася Александрова

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Журналистката Ася Александрова е изгубила битката с коварна болест и си е отишла от този свят на 5 септември. Тъжната вест съобщиха близките й.

"С тъга съобщавам на всички, които обичаха Ася Александрова и я слушаха (а тя работи до последно и от болницата ми писа, че всичко е наред), че вече е пред небесния микрофон. Поклон!", написа и журналистката Магдалена Гигова във фейсбук.

Александрова беше дългогодишен радиожурналист и радиоводещ с над 30 години професионален опит в национални медии.

Тя водеше сутрешния блок на Радио ФОКУС, както и предаването "Куфарът на Фокус".

През годините Ася е била част от различни национални радиа и е добре позната на слушателите със своя стил, професионализъм и човешко отношение. Друго предаване, по което тя дълги години е работила като продуцент, бе "Quiz Show с Аси".

Освен професионалист, Ася бе всеотдаен приятел, колега и майка.

Ето какво казват колегите ѝ от Радио ФОКУС:

Има хора, чието присъствие е толкова естествено и постоянно, че не можеш да си представиш деня без тях. За нас Ася Александрова беше точно такъв човек. Всяка сутрин, с усмивка и с глас, изпълнен с топлина, тя отваряше прозореца към деня - за нас, за слушателите, за всички, които са тръгвали на работа под звука на "Утрото на фокус".

Ася не беше просто водеща. Тя беше онзи човек, на когото имаш доверие от първата секунда. Беше будна преди всички, подготвена и въпреки това - никога не показваше умора. Просто влизаше в студиото и всичко ставаше по-леко.

За нас, нейните колеги, тя беше нещо повече от съмишленик в тази изморителна и прекрасна професия. Беше и опора, и усмивка в трудния момент, и тихото "ще се оправим" в дните, когато нищо не изглеждаше наред.

Журналистиката е невидима работа - рядко се вижда колко труд стои зад всяка сутрин, зад всяко интервю, зад всяка дума, казана в точния момент. Ася знаеше тази цена и я плащаше всеки ден, без оплакване, без суета.

Днес студиото е по-тихо. "Утрото на фокус" ще продължи, защото така би искала тя. Но вече никога няма да бъде същото.

Сбогом, Ася. Благодарим ти за всяка сутрин. - От колегите.

Целият екип на ФОКУС изказва съболезнования на семейството!