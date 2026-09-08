Със закъснение премиерът Радев дойде от Пловдив, за да подкрепи Йотова за президент (На живо)

4 съпредседатели има инициативният комитет на Йотова - полярният изследовател проф. Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатката от "Прогресивна България" Емине Гюлестан и дерматологът Емил Стоименов

Със закъснение премиерът Румен Радев дойде от Пловдив в зала 6 на НДК, за да подкрепи Илияна Йотова за президент. Той бе гост на учредяването на инициативния й комитет. Премиерът пристигна в залата след официалното откриване на учредителното заседание, чийто старт също закъсня.

При пристигането си в залата Йотова получи голям букет цветя от естрадната легенда Лили Иванова, която е сред учредителите на инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев. След това учредителното събрание бе открито с изпълнение на химна от певицата Мариана Попова, която също е учредител. Освен премиерът гост бе и вицепремиерът Иво Христов. Те не са част от инициативния комитет на Йотова и кандидата й за вицепрезидент Кирил Вълчев, но още през юли Радев обяви, че партията му "Прогресивна България" ще подкрепи кандидатурата й.

В инициативният комитет са няколко депутати от управляващата партия. Съпредседатели са полярният изследовател проф. Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатката от "Прогресивна България" Емине Гюлестан и дерматологът Емил Стоименов. Радев прегърна Йотова след като пристигна със закъснение за учредителното заседание на инициативния й комитет СНИМКА: Йордан Симеонов

Сред учредителите са и Вежди Рашидов, бившият президент Георги Първанов, бившият премиер Огнян Герджиков, бившият лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, Петър Кънев, шефът на столичната организация на социалистите Иван Таков, евродепутите Кристиян Вигенин и Емил Радев, бившият соцлидер Сергей Станишев, лидерът на АБВ Румен Петков, главният икономист на КНСБ Любослав Костов, шефката на БАН чл. кор. Евелина Славчева, кметът на Шумен Христо Христов, кметът на Перник Станислав Владимиров, на Русе Пенчо Милков, на Троян Донка Михайлова, здравният икономист Аркади Шарков.

Шефът на депутатите от "Прогресивна България" Петър Витанов, заместникът му, волейболистът Владимир Николов, шефът на образователната комисия в парламента Димитър Здравков, също са част от учредителите.

В инициативния комитет членуват и спортистите, и депутати от "Прогресивна България" Йордан Йовчев и Ивет Горанова, актьорът Веселин Плачков и съпругата му, певицата Мариана Попова, волейболната легенда Теодор Салпаров и съпругата му, актрисата Ралица Паскалева, директорът на Столичната опера проф. Пламен Карталов, актьорът Николай Сотиров, баскетболистът и бивш спортен министър в служебния кабинет на Димитър Главчев, Георги Глушков, Илияна Раева, музикантът Теодосий Спасов, композиторът Хайгашод Агасян, журналистите Валерия Велева, Кристина Патрашкова, Явор Дачков и Георги Тошев.

"Горд съм, хора, които са дали много за България, те са събрани тук, за да учредим инициативен комитет за издигането на г-жа Илияна Йотова и г-н Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Като гледам кой е тук, направо се притеснявам, защото не съм повече от нито един от вас, за да съм начело на този комитет. Но той е съставен от хора от всички сфери на нашата родина - науката, изкуството, елитни спортисти, лекари, професори", каза проф. Христо Пимпирев.

"Ние сме събрани тук, за да издинем канидатурата на една двойка, която действително заслужава да влезе на "Дондуков 2", защото те трябва да бъдат тандем. А те са точно такъв екип. Всички наблягат, че и двамата са журналисти, вярно е, но избираме някой не за това, което обещава, а това, което е направил. Президентът трябва да има опит да ръководи тази страна", категоричен бе той и пожела успех на двамата кандидати.

"Вие имате висока професиоална подготовка, ерудиция, мъдрост и морал. Вие ще изпълните най-важната функция на президентската институция - да олицетворява единството на нацията. То се крепи на няколко ценности и непреходни принципи, които са извън всякакви идеологически пристрастия - историческата памет, езикът, духовността, културата, националната памет. С дейността си досега сте показали, че това са ценности, които не са родени в настоящия ви мандат, а последователно спазван принцип в целия ви професионален път", заяви шефката на БАН чл. кор. Евелина Славчева, която в края на юни връчи званието "доктор хонорис кауза" на БАН на президента Илияна Йотова.

"Възможно е да има съгласие по важни за народа ни теми. Затова приех предложението на президента Илияна Йотова и й благодаря за доверието", каза кандидатът за вице Кирил Вълчев.

"И хората в президентството, като журналистите, трябва да слушат, преди да заемат позиции и да вземат важни решения. Ще бъда още един гарант в президентството за демокрацията в България. Ще бъда още един гарант за България в Европейския съюз и показване на 14-вековния принос на България за Европа. С Йотова имаме обща кауза за достойното представяне на България, натрупах безценен опит в разширяването на информационната мрежа на страната ни. И двамата искаме единен български институт за представянето на България, който да обедини различни институти и личности", заяви Вълчев.

"Няма да бъде честно да обещаваме богатство и сигурност, при положение, че над президентството са други институции. Хората искат не само да им се обещава, а щедро и с почит", цитира той Цицерон.

Според него трябва да бъдат продължени усилията на премиера Румен Радев за нова концертна зала, трябва да има и нова библиотека, която да събере всички исторически книги, както и нов национален музей "на по-централно място".