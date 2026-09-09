Поне 4 руски атаки срещу България преброиха САЩ, нашите военни отказват да обвинят Москва

Страната ни най-уязвима на антидемократични влияния и манипулации в ЕС

Поне два саботажа на складове за оръжие у нас

Поне 4 пъти България е била подложена на атаки от страна на Русия в периода 2018-2025 година. Това се твърди в доклад на американския Конгрес за хибридната война на Русия срещу Европа и НАТО. Общо в доклада са изброени 151 случая на руски атаки - саботажи, палежи, интернет и информационни атаки, както и такива срещу европейските съюзници в НАТО. Според друго изследване, цитирано в доклада, руските атаки срещу страни от ЕС са се увеличили 4 пъти в периода 2023-2024 година.

Докладът с номер R49134 е публично достъпен на интернет страницата на Конгреса на САЩ.

Специални глави в документа са отделени на страните от Източния фланг на НАТО - Полша, прибалтийските държави, Румъния и България.

Най-голяма част от проучването за Румъния и България е отделена на заглушаването на сигналите на GPS в Черно море, което засяга и територията на двете държави.

Прави впечатление, че в документа изрично е подчертан отказът на българските военни да назоват виновник за заглушаването на сигналите въпреки признанието, че то съществува. Именно заради неясната информация от България

от доклада с руските атаки е изключен случаят, когато самолетът на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен остана без навигация

при кацане в Пловдив. За разлика от българските военни, тези в Румъния открито назовават Русия като виновник за нарушената навигация.

България заедно с Румъния е била подложена и на руски хакерски атаки за блокиране на правителствени сайтове, както и на избирателните системи, изброява докладът на Конгреса на САЩ.

Двете страни са подложени и на атаки върху политическата система. Като се подчертава, че преди парламентарните избори у нас през април, които бяха спечелени с пълно мнозинство от “Прогресивна България” на Румен Радев, страната ни е посочена като най-уязвимата в ЕС на антидемократични влияния и манипулации.

Американският доклад споменава България и сред страните, в които Русия е успяла да купи директно политици

и да повлияе на политическите процеси. Другите такива държави са Франция, Германия, Полша, Черна гора и Молдова.

Българската оръжейна индустрия е подложена на саботажи, свързани с Русия, се твърди още в документа. Част от него са двата случая на палеж на оръжейните складове в Карнобат от 2022 и 2023 година. Там изрично е подчертано, че оръжието от складовете е отивало за подкрепа на вече отбраняващата се от агресията на Москва Украйна.

Складовете в Карнобат са собственост на частния търговец “Емко” на Емилиян Гебрев. Пак негов е и заводът за боеприпаси до Трявна, който бе взривен на 10 август т.г. Разчистването на терена приключи едва на 8 септември, а и досега България не е обявила каква е била причината. Преди дни обаче британското издание “Телеграф” оповести подозренията на западна разузнавателна служба, че и този взрив е руски саботаж. Руските специални служби вербували местни банди с цел да изпитат решимостта на съюзниците в НАТО.

За съюзниците в НАТО и Европа хибридната война се отнася до редица икономически, политически, информационни и дипломатически дейности, съчетани с конвенционални военни дейности, предназначени да дестабилизират и отслабят противник. Според НАТО хибридните заплахи комбинират военни и невоенни, както и тайни и явни средства, включително дезинформация, кибератаки, икономически натиск, разполагане на нередовни въоръжени групи и използване на редовни сили. Хибридните методи се използват за размиване на границите между войната и мира и се опитват да сеят съмнение в съзнанието на целевите популации. Те имат за цел да дестабилизират и подкопаят обществата, обяснява докладът на Конгреса на САЩ.

Документът описва подробно и руските специални служби, ангажирани във враждебни действия срещу страни от ЕС и НАТО. Това са Службата за външно разузнаване, разузнаването на генералния щаб на Русия и Федералната служба за сигурност. Като последната, позната под съкращението ФСБ, е най-активна в страните от бившия социалистически лагер, каквато е и България. Най-агресивните акции обаче се организират от главното управление към генщаба. Изрично се подчертава, че Русия все по-често използва проксита за атаките си на територията на НАТО.