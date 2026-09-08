Несебър пусна безплатен екскурзовод в чест на 8 септеммври

Несебър отбеляза 8-ми септември – Деня на солидарността на градовете – световно наследство, с безплатна панорамна обиколка с екскурзовод в Стария град. Събитието бе организирано от Археологическия музей под надслов „Да извървим заедно Духовния път" и събра голяма група от любители на историята на различна възраст. Специалистът Мартин Желев представи пред тях увлекателна беседа за историята на магнетичния древен град. При обиколката по Духовния път гостите научиха много за историята и архитектурата на църквите „Йоан Алитургетос", „Христос Пантократор", „Св. Йоан Кръстител", „Св. Спас", „Св. Параскева" и Старата Митрополия. Предвидено бе посещение и на църквата „Св. Стефан", където присъстващите се запознаха с великолепните ѝ стенописи, датиращи от XVI – XVIII век.

Денят, посветен на градовете-паметници на културата, се чества от 1995 г. по инициатива на Организацията на градовете - световно наследство. Несебър е единственият български представител в нея и е един от основателите ѝ.