Йотова: Без снишаване и криене в Брюксел, там началници нямаме, но трябва да участваме със свой глас

Ценя подкрепата на най-старата партия - БСП, но и на най-младата - "Прогресивна България". За мен тяхното доверие е е оценка и изключителна отговорност, категорична бе президентът в словото си пред инициативния комитет, който издига кандидатурата й за президентските избори на 25 октомври

България не може да участва в Коалиция на желаещите, която готви военно присъствие в Украйна, защото така ще бъдем въвлечени във войната, а аз няма да позволя това

Когато нашите деца не виждат от нас упора и пример, лесно ни заменят с фалшивите герои

Никакъв компромис няма да направя за позицията ни към Северна Македония

Не приемам да се пренаписва българската история, да се отрича влиянието на руската култура, да се отрича Руско-турската освободителна война.

Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена. Грозното оръжие на слабите - но това ме прави по-силна

България трябва да бъде иницитатор на друга коалиция - Коалиция за мир. Европа не може да бъде просто наблюдател, България трябва да вземе активно участие в изработването на европейските предложения, а не да се крие зад другите. Да се включва в дипломатическите канали, включително тези с Русия. Ние сме в центъра на Европа, в нея ние не сме гостите, ние сме домакините. Това ни е завещано от нашите деди. Трябва да участваме без снишаване и криене във взимането на решения. Ние началници в Брюксел нямаме, ние сме тези, които определят европейската администрация и плащаме за нея. Държим златна карта в ръцете си и трябва да я изиграем с моженето и страстта на цялата нация. Когато си само съгласен или безгласен, другите не те забелязват. Забелязвам голяма промяна във външната ни политика - към самочувствие и суверенитет.

Това заяви президентът Илияна Йотова към учредителите на инициативния комитет, който издигна кандидатурата й за президент на изборите на 25 октомври. Кой участва в комитета й виж тук.

"Благодаря ви, че заставате зад нас с имената си и неуспоримия си авторитет. Благодаря на всички, които направиха вече инициативните ни комитети в цяла България, на хилядите, които ми писаха от цялата страна през последните месеци и ми казаха "Не се предавай, ти имаш голяма сила. Ние сме твоята сила". Обединението ни в този комитет показва каква трябва да бъде президентската институция - място за диалог, и цели, много по-големи от партийните нагласи", каза Йотова. И бе категорична, че учредителите на комитета й "не мислят мандатно и днес не заставате зад поредното състезание".

"Много ценя подкрепата на БСП, защото това е не само най-старата партия в нашата история, а защото човек трябва да знае откъде е тръгнал и да отстоява своите идеи и принипи. Там научих, че солидарност и равенство не са само думи от учебниците, а зад тях стоят много човешки съдби. Оценявам високо подкрепата и на най-новата партия - "Прогресивна България", която получи преди няколко месеца доверието на над 1,5млн. българи. Не се роди от партийна сделка, а от хората. Подкрепиха я милиони, които мислят различно, но искат едно и също - държава, която да работи за българите. Отбор, а не сглобка. Това доверие за мен, на хората от тази партия, не е подарък. Това е оценка и изключителна отговорност за мен", заяви държавният глава пред гостите на учредителното събрание.

"Скъпа Лили, благодаря ти не само за подкрепата. Благодаря ти, че си от хората, които най-много ми дават кураж. Изключително много ценя това", обърна се тя специално към примата на българсата естрада Лили Иванова, която също е част от инициативния комитет на Йотова и кандидата й за вице Кирил Вълчев. Йотова спомена, че първи кандидатурата й са издигнали от Съюза на тракийските дружества.

"Трябва да пазим българските добродетели, обичам тази дума. Те са ни завещани от вековете, от нашите предци. Трябва да пазим силен гласът на всяка българка и всеки българин, и да направим така, че България да е държава, в която всеки българин е важен", категорична бе Йотова.

"Игуменът на Бачковския манастир отец Сионий наскоро ми каза, че истинската отговорност започва там, където свършва удобството да не забелязваш. Държавните институции бяха станали без държавност. Държавността изисква институциите да работят според конституцията, а на да я променят, за да воюват с държавния глава, защото им е виновен, или защото искат да си имат служебен кабинети. Конституцията не заслужава такава гавра. Държавността изключва злоупотребата с власт, сглобките", заяви президентът.

"Отдавна гражданите не са се чувствали истински закриляни от властта. Това показа отговорът на улиците - бунтът не беше само срещу един бюджет, това беше бунт и гняв на хората срещу самодоволството и арогантността на властта. Защото те получаваха отношение не като към граждани, а като към поданици. Високомерие, което не допусна дори дебат по темата за въвеждането на еврото в България", каза тя.

"Познавам енергията на хората, които всеки ден създават, произвеждат, изучават и държат нашето общество здраво. Те са надеждата за България. Не гледам на неравенства като клише, бруталното разделение в Бълария на малки и големи градове, на развити и такива, за които няма никаква перспектива. Само преди дни млади хора ми казаха, че в открита анкета им излиза думата "глад". Крайнолибералната политка се оттегли от младите хора, днес ги сочим с пръст и им казваме, че са виновни за едно или друго. А те искат повече свързаност, доходи, да са самостоятелни, да са господари на себе си. Тук стоят моите деца - Криси и Марин. Не обичат да им се бъркат в нещата, но искат да са самостоятелни. Не е вярно, че младите не са конкурентни, вярвам им и ги подкрепям във всяка инициатива. Не ги деля на умни и красиви, и на останалите. Когато нашите деца не виждат от нас упора и пример, лесно ни заменят с фалшивите герои. Всеки проблем е рана във всяко семейство и трябва да се справим заедно", категорична бе държавният глава.

И допълни, че можем да изправим глава като българи със самочувствие, само с младите ни хора.

"Но тях ги е страх от войната, от несигурността. Без училището няма да се справят. Първият ми ден в кариерата започна като учител - знам какво е да носиш отговорност и за учениците, и за родителите. Винаги ще бъда на страната на учителите, гордея се, че много от вас в цялата страна ме подкрепяте. Едно от най-силните лекарства е спортът. На рекордите, които ни правят горди българи. Нека да направим така, че спортът да стигне до всяко дете, той учи на уважение, екипност. Най-сигурното средство е срещу затварянето зад екраните, той е национална сигурност", каза още тя.

Като общи задачи за всички институции Йотова определи модернизацията, превъоръжаването и привличането на повече млади в редиците на армията.

"Сигурността стана по-важна отвсякога, заради все по-честите глобални заплахи, конфликти. Днес сигурността не е абстрактно понятие, без нея нищо друго не е възможно. Войната в Украйна няма военно решение - това е позицията на президентската институция още от февруари 2022 г. При старта на войната първи дадохме нашата позиция. Повече оръжия, изсипани милиарди носят повече жертви и изправят един срещу друг православни народи, а конфликтът ни засяга пряко - дронове, гигантски икономически проблеми, влезе в Черно море и проблемът от регионален стана глобален - това е тема за КСНС, а не какво пише в едно или друго издание. България не може да участва в Коалиция на желаещите, която готви военно присъствие в Украйна, защото така ще бъдем въвлечени във войната, а аз няма да позволя това", категорична бе президентът.

"Не приемам да се пренаписва българската история, да се отрича влиянието на руската култура, да се отрича Руско-турската освободителна война. Остро се противопоставям срещу опитите на саботаж на отбелязването на честванията за 150-годишнината от Освобождението на България. Никакъв компромис няма да направя за позицията ни към Северна Македония, те са наши братя и сестри, няма място за омраза. Българите в Македония за пръв път бяха споменати заради намесата на президента Радев, а аз ще вложа всичките си правомощия да бъде защитен българския интерес и да се защитава българската история", каза още тя.

"И днес треперя, когато ще ви кажа един факт - никога няма да приема реплики от други политици, които казват, че кирилицата, която в модерния свят ни изолира, че ни отдалечава от цивилизацията. Има такива политици. Не просто писменост, създали сме език и цяла една цивилизация - славянската, на базата на която милиони изграждат своята култура", заяви Йотова.

"Избрах Кирил Вълчев, защото е съюзник в работата, която вече бях започнала. 9 години не можахме да убедим нито редовните власти, нито депутаите, колко е важно да имаме културен институт. Останахме последната държава в ЕС, благодаря на Радев, че застана зад тази инициатива, както и зад мен. Кирил Вълчев е честен, упорит и доказан професионалист. Човек на словото и правото. И двамата имаме ясен и последователен публичен път", каза Йотова за кандидата за нейно вице.

"Че ако бъда избрана за президент, това означава трети мандат за Румен Радев - така могат да тазсъждават само хора, коото имат проблеми със собствените си мечти и професионален път. 9 г. бях вицепрезидент и се гордея с работата си, имах свободата за свои позиции и идеи, но и неговата неоценима помощ, за мен това е изключитено важно. Това партньорство и занапред ще е за добро, защото идва време, в което след дълъг период на безвремие може да е ясно кой носи отговорност и каква е посоката на България. За мен това не са яйца в една кошница, а кубратов сноп - по-важно е яйцата да са здрави и кошницата да е една. Президент, който ще подкрепя усилията на правителството за възстановяване на държавността, а няма да бъде саботаж от първия ден. Зная това, защото 9 г. саботираха президентската институция, както им дойде. Няма да се впиша в езика на омразата и конфронтацията, стига толкова, уморихме се", заяви Йотова.

И допълни: "За политика ще говоря с познания и аргументи, не приемам малодушието, двойните стандарти и липсата на мъжество. Ако получа доверие, ще бъда президент със собствен глас, преценка и ясна отговорност - моя и на моя екип."

"Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена. Грозното оръжие на слабите - но това ме прави по-силна. Като жена, която трябва да поеме много трудни решения, а вечер е съпруга и майка, зная колко е важно да си спокоен и решителен, заради куража на другите. Така е в държавата. Най-стабилната подкрепа винаги идва от дома, от хората, които знам, че винаги ще бъдат до мен. Благодаря на моя Андрей (съпруга й Андрей Йотов - б.р.), затова че ми даде най-важното - знанието за човечност. Само пред него си позволявам понякога да бъда слаба", каза още президентът.

"Не ви обещавам президент без противници. Давам си сметка, че всяко мое послание, дума или действие е отговорност пред авторитета на президентската институция. Нямам право да накърнявам нито лицата ви, нито имената ви. Нека призовем българите да гласуват. Днес продължавам по този път, не към поредната победа, а държава, богата с нас хората. България е нашият дом, аз ще продължа да бъда една от вас - за България", завърши тя словото си пред инициативния си комитет.