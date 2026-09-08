Варна подготвя конкурс за алтернативна връзка на мястото на Аспаруховия мост

Община Варна подготвя конкурс за проект за транспортно-комуникационна връзка, която да бъде алтернатива на Аспаруховия мост. За целта вече е възложено изготвянето на задание, което се разработва съвместно с представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

В Общия устройствен план на Варна са заложени няколко възможни трасета, но те не изчерпват всички варианти за осигуряване на алтернативна транспортна връзка. Идеята на конкурса е да бъдат проучени различни технически решения и да се даде възможност на експерти да предложат и сравнят варианти.

Средствата за провеждането на конкурса вече са предвидени в бюджета на общината. Това стана ясно по време на работна среща за бъдещето на Аспаруховия мост, в която участваха кметът Благомир Коцев и заместник-кметът Пламен Китипов.

Срещата бе организирана по инициатива на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, като в нея се включиха и народни представители от различни политически сили, избрани от Варна. Целта е да бъдат предприети навременни действия преди подготовката на проектобюджета за 2027 г.

Дискусията се проведе на 8 септември – точно 50 години след официалното откриване на Аспаруховия мост през 1976 г.

Към момента няма готово цялостно решение, което да може да поеме трафика при бъдещ основен ремонт на моста. Затова трябва да бъдат разгледани всички възможности, включително вариант ремонтът да се извършва поетапно, посочи кметът Благомир Коцев.

Една от възможностите е работата да се извършва в едното платно, докато движението продължава в другото. За подобна организация обаче предварително трябва да бъдат разработени конкретни сценарии за управление на трафика.

По време на срещата бяха представени и данни на Агенция „Пътна инфраструктура". През декември 2025 г. през Аспаруховия мост са преминавали около 50 000 автомобила дневно, като приблизително една четвърт от тях са били транзитен трафик.

Очаква се натоварването на транспортната инфраструктура да продължи да нараства и заради интензивното жилищно строителство. В момента в процес на изграждане са жилища с обща площ около 500 000 кв. м.

На срещата беше обсъдено и техническото обследване на Аспаруховия мост, възложено от АПИ. То е извършено от Националния център за териториално развитие към БАН, който е предоставил доклад за състоянието на съоръжението.

Целта на Община Варна е всички реалистични варианти за бъдещето на транспортната връзка между двете части на града да бъдат разгледани комплексно. Според общината това е необходимо както за осигуряване на нормалното движение при бъдещи ремонти, така и за дългосрочното и устойчиво развитие на транспортната инфраструктура на Варна.