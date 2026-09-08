До края на годината ще има разработен проект на нова национална жилищна стратегия

Първият вариант на нова национална жилищна стратегия се очаква да бъде готов до края на 2026 г. След това проектът ще бъде подложен на публично обсъждане с всички заинтересовани страни – общини, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), неправителствени организации и институции.

Документът ще бъде представен и пред Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Павлета Пеловска по време на среща с Гудрун Мослер-Тьорнстрьом – заместник постоянен докладчик по правата на човека на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

Основна тема на разговорите бяха незаконните жилища в страната и начините да бъде предотвратена бездомността на хора, които живеят в такива постройки и могат да останат без дом при тяхното премахване. В срещата участваха представители на Конгреса, Банката за развитие на Съвета на Европа, Министерството на правосъдието, НСОРБ, общини и неправителствени организации.

Зам.-министър Пеловска подчерта, че разработването на новата стратегия е заложено в програмата за управление на правителството и в държавния бюджет. Подготовката на документа ще бъде публичен процес, като в него ще бъде анализирано състоянието и основните проблеми в жилищния сектор, уточняват от пресцентъра на регионалното министерство.

Стратегията ще определи рамката, в която ще се провежда жилищната политика на България до 2040–2050 г. Предвижда се тя да надгради и Националния план за саниране на сградите, който вече е представен пред Европейската комисия.

По време на срещата е обсъдена и възможността за реализиране на пилотен проект в една или няколко общини за предотвратяване на бездомността при премахване на незаконно обитавани сгради. Идеята е той да стъпи на вече прилаганите добри практики в България и да ги доразвие.