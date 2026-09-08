Зам.-посланикът на Великобритания и Община Русе поставиха финал на изложбата „Два лъва, една кауза"

С официално събитие в Русе беше закрита изложбата „Два лъва, една кауза", посветена на ролята на британския държавник Уилям Гладстон за превръщането на българската кауза в европейски въпрос. Експозицията, организирана от Британското посолство в България с подкрепата на Община Русе, беше представена във фоайето на Доходното здание и проследи историческите връзки между България и Великобритания, формирани около събитията от 1876 г., съобщиха от община Русе.

СНИМКА: Община Русе

Заместник-кметът по образование и култура Енчо Енчев подчерта значението на изложбата като разказ за силата на човешката позиция и за ролята на свободното слово в историческите промени.

"Тази изложба ни припомня, че зад големите исторически събития стоят хора, които имат смелостта да заемат ясна позиция. Уилям Гладстон превръща своята обществена тежест в глас в защита на българския народ и показва, че една справедлива кауза може да премине националните граници. За Русе е чест да бъде част от този разказ за България и Великобритания и да предаде тази памет на следващите поколения", заяви Енчев.

СНИМКА: Община Русе

Елизабет Чапман, заместник-ръководител на Британското посолство в България, заяви, че събитията от Априлското въстание проникват дълбоко в британския обществен живот. „Уилям Гладстон е силен глас в желанието на англичаните да обърнат главите на правителството към случващото се в България. Макар никога да не е бил във вашата страна, той използва позицията си, за да привлече вниманието на Европа към съдбата на България", каза още тя.

Закриването на изложбата беше уважено още от ректора на Русенския университет проф. Десислава Атанасова, председателя на Русенската търговско-индустриална камара Милен Добрев, директорът на НУИ „Проф. В. Стоянов" Здравко Саралиев и председателя на Международно дружество „Елиас Канети" проф. Пенка Ангелова.

СНИМКА: Община Русе

Специално участие в събитието имаше и ученикът от СУ „Христо Ботев" Александър Димитров. В продължение на близо шест месеца той е провеждал изследване на тема „Присъствието на Гладстон в българската национална памет", в което проследява отношението на българското общество към делото на британския политик и съхранението на спомена за него от Освобождението до наши дни.

В своето изложение Александър Димитров представи ролята на Гладстон като двигател на обществената кампания в защита на българите след потушаването на Априлското въстание и проследи трайното присъствие на британския държавник в българската национална памет. Той акцентира и върху съвременните инициативи за съхраняване на спомена за Гладстон, определяйки го като своеобразен „код за англо-българското приятелство".

Изложбата „Два лъва, една кауза" представя историята на Уилям Гладстон и неговата позиция в защита на българския народ след Априлското въстание през 1876 г. Със своите памфлети и публични изяви той допринася за превръщането на случващото се в българските земи в значим въпрос за британското общество и европейската политика.

Експозицията поставя във фокус и трайното значение на Гладстон за българо-британските отношения. Както показва и изследването на Александър Димитров, неговият образ продължава да заема място в българската национална памет и днес.

С представянето си в Русе изложбата даде възможност на публиката да си припомни една история за солидарност, гражданска смелост и европейска подкрепа за българската свобода. Следващият град, където ще бъде представена експозицията, е Варна.