Кирил Вълчев: Борим се за съгласие, разговор и стигане до общи решения за България

"Започнах своето изказване пред Инициативния комитет с едни думи от завета на Св. Йоан Рилски, който съветва българите да живеят единодушно и единомислено, но той казва и още нещо. Който иска да води другите, трябва да бъде слуга на другите", коментира пред "Още от деня" по БНТ Кирил Вълчев, чиято кандидатура за вицепрезидент на Илияна Йотова беше обявена преди дни.

И допълни: "Всъщност през всички тези десетилетия в "Дарик радио", където помните предаването, което водих "Седмицата" винаги съм искал да чуя от хората, които искат да водят останалите, че всъщност са готови да им служат. Самата дума на латински, например, "министър", идва от това".

"И сега на мен се падна изпитанието на такава висока позиция, ако изборите бъдат успешни за нас с г-жа Йотова, да покажа това, което съм очаквал от тези, на които задавам въпроса", отбеляза той.

Запитан защо става политик и кой застава зад кандидатурата му, Вълчев коментира: "Става дума за близо 200 души от елита на България, които символизират това, което искаме да покажем с г-жа Йотова - че в нашата страна можем да живеем в съгласие по важните въпроси за България".

По думите му "дори в Конституцията неща, насочени към коректив, целят друго - да се постигнат още по-големи съгласия". И даде пример с налагането на президентско вето, което реално цели "да се търсят повече хора, които да са съгласни" с някакво решение.

Според Вълчев "общата съдба" на него и Йотова като журналисти води до това, че двамата имат общо разбиране, а именно че съгласието се постига с диалог. "Конституцията така е подредила нещата, че преди всяко важно решение в президентството има консултации", допълни той.

"Аз бях познат повече като журналист, но преди това бях две десетилетия в кантората си, а преди това в Софийския университет учих как да прилагам правото в живота си", коментира още Вълчев.

Вълчев даде пример с Цицерон и наръчника му как се печелят избори: "Обещавай всичко на всеки", като обаче уточни, че не следва подобни идеи: "Аз много добре зная докъде се простират правомощията на вицепрезидента". И даде пример с основните три правомощия на вицето - българското гражданство, помилването и правото на убежище.

"Имаме общо разбиране с г-жа Йотова за това какво съгласие трябва да постигнем. Например за гражданското общество - по-лесни процедури за гражданство", каза Вълчев. Но уточни, че "човек трябва да знае български език, да познава историята и географията, а сега се дава гражданство без да се знае думичка на български език."

И допълни, че има и друго въпрос, по който с Йотова са единодушни: "Аз видях всички недостатъци на това как България се представя в чужбина и как комуникира с българите си в чужбина. Искаме да изградим институт, например "Дом България", за да променим начина, по който представяме страната ни. Много хора полагат усилия, но в разпръснати институции".

Според Вълев е голямо предимство и "шанс за България, че има такъв последователен политик като г-жа Йотова". И допълни: "Опит, който и аз трупах през годините".

"През годините бях избиран с подкрепата на всички политически сили за БТА. Вторият път ме подкрепиха около 100 организации, които изпратиха писма до ксомисията по култура".

"Съгласие, разговор, стигане до общи решения за България - това е, за което се борим с г-жа Йотова", категоричен бе той.

За това как евентуално би работило президенството с премиера Румен Радев, Вълчев отбеляза: "Естествено е да бъдеш продължение (на политиката на Радев) за полезни неща, както и да изслушаш всички страни и да вземеш добрите идеи и на опозицията".

И отбеляза, че "президентството не трябва да бъде полюс или барикада".

"С годините, които натрупахме в ЕС, имаме големия шанс да се успокоим като народ, не можем да живеем във вечна караница", смята кандидатът за вицепрезидент.

"Много общи решения са свързани със сънародниците ни по света. Нашата кауза трябва да е да остават нашите деца тук и сънародниците ни да се връщат. Проблемът е, че малко хора останахме на място, кожето 14 века е допринасяло за Европа", каза още Вълчев.

"И допълни, че "г-жа Йотова например даде много за популяризирането за българската азбука".

За това, че ГЕРБ няма да имат кандидат за президент и вице, Вълчев посочи: "Всяка политическа партия взема своите решения, мен ми се ще това да не се отрази на активността на изборите, трябва да отдадем признание на всички, които изразяват готовност за кандидати за президентството, да служат на България, важно е колкото се може повече хора да гласуват на изборите".