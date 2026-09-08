ГЕРБ чу Борисов и няма да влезе в “братоубийствена война” за президент (Обзор)

Досега партията е участвала на 25 вота, загубила е 6, но сега ще стяга редиците. Първи ги поздрави вицето на Гюров - Кандев

ГЕРБ застана зад лидера си Бойко Борисов и няма да има свой кандидат, с когото да участва в “братоубийствената война” на президентските избори на 25 октомври. Така за първи път, откакто е създадена партията през 2007 г., тя няма да играе на избори. Досега хората на Борисов са участвали в 25 вота, като са загубили 6. Половината са именно за президент.

От седмици в партията се водеше и вътрешна битка

между два лагера. Първият настояваше ГЕРБ да не участва на тези избори, защото били прекалено близки до парламентарните, а партията трябвало да подреди редиците си за следващата есен, когато са местните избори. Тази позиция публично застъпи бившият финансов министър Владислав Горанов, който сравни издигането на собствени кандидати при вече обявената двойка Андрей Гюров и Георги Кандев с “братоубийствена война”. Вторият лагер подкрепяше тезата на Делян Добрев, че структурите са готови, търсят реванш и трябва да издигнат свой кандидат. “Не може да си в братоубийствена война, ако не воюваш с брат си. ПП не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно колкото е Йотова”, написа Добрев преди дни.

И това принуди Борисов да се допита до партията

във вътрешнопартийните чатове, за да спре споровете в ГЕРБ. Членовете имаха срок до вторник за решението си, въпреки че сам Борисов няколко пъти бе категоричен, че е против да имат свой кандидат.

Ако ГЕРБ издигне кандидат, който ще е проевропейски, ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на Йотова - да издигнем кандидат, заяви позицията си в неделя Борисов.

ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври 2026 г. Това решение беше взето на заседание на Изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, пише в краткото съобщение до медиите във вторник малко след 12 часа.

Часове преди това първо бе обявен брифинг на партията, после бе отменен, а накрая трибунка от парламента все пак имаше, но... за дефицита. На нея бившата финансова министърка Теменужка Петкова заяви само: “Ние няма да подкрепим никого, защото, за да има подкрепа, тя трябва да се поиска официално”.

Това предупреди още в неделя и самият Борисов. “Аз съм вярващ човек и ненаказано добро няма.

Непоискана подкрепа не се дава,

нека всеки да си прецени дали му е нужна”, каза тогава той. И категорично заяви, че партията го слуша 90%.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев похвали ГЕРБ за решението им да не участват във вота със свое име.

Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ. Изпълнителната комисия е взела това решение, което може би е продиктувано от задълбочен и правилен анализ, който са направили по партийните структури, каза той пред БНР. И обясни, че с Андрей Гюров ще водят разговори с всички хора, “в това число и с избиратели на партия ГЕРБ”. Самият Гюров обяви още миналата седмица, че е разговарял с хора от партията на Борисов и очаква подкрепа от тях.

