Кой е в инициативния комитет, издигнал Йотова за президент и Вълчев за вицепрезидент. Пълен списък

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Професори, депутати, журналисти, спортисти, музиканти, актьори, художници, учители и политици станаха част от инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. В комитета влизат известни личности като примата на българската естрада Лили Иванова, първия български космонавт Георги Иванов, волейболиста и зам.-шеф на "Прогресивна България" Владимир Николов, съотборника му Теодор Салпаров и съпругата му - актрисата Ралица Паскалева, депутати от "Прогресивна България" и бивши депутати и членове на БСП.

В зала 6 на НДК се проведе учредителното събрание на комитета, който предстои да се регистрира в ЦИК до 14 септември. Вижте всички, които дадоха подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова за редовен президентски мандат:

Съпредседатели

Христо Пимпирев (професор, геолог и полярен изследовател)

Професор по геология в Софийския университет, доайен на Българската антарктическа програма: от 1993 г. ръководи ежегодните български експедиции в Антарктика, основател и председател на Българския антарктически институт, директор на Националния център за полярни изследвания.

Емине Гюлестан (народен представител)

Народен представител от Кърджали в 52-рото Народно събрание, заместник-председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Магистър по международни отношения от Дипломатическата академия във Виена.

Крум Зарков (политик)

Юрист, народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание, министър на правосъдието (2022–2023), секретар по правните въпроси на президента (2023–2025). От февруари 2026 г. е председател на Националния съвет на БСП.

Емил Стоименов (лекар)

Дерматолог и венеролог, основател на Stoimenov Dermatology в София и Стара Загора, съосновател на международния конгрес iCAMPs, член на Европейската академия по дерматология и венерология.

Членове