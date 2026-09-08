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Кой е в инициативния комитет, издигнал Йотова за президент и Вълчев за вицепрезидент. Пълен списък

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СНИМКА: Йордан Симеонов

Професори, депутати, журналисти, спортисти, музиканти, актьори, художници, учители и политици станаха част от инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. В комитета влизат известни личности като примата на българската естрада Лили Иванова, първия български космонавт Георги Иванов, волейболиста и зам.-шеф на "Прогресивна България" Владимир Николов, съотборника му Теодор Салпаров и съпругата му - актрисата Ралица Паскалева, депутати от "Прогресивна България" и бивши депутати и членове на БСП.

В зала 6 на НДК се проведе учредителното събрание на комитета, който предстои да се регистрира в ЦИК до 14 септември. Вижте всички, които дадоха подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова за редовен президентски мандат:

Съпредседатели

Христо Пимпирев (професор, геолог и полярен изследовател)

Професор по геология в Софийския университет, доайен на Българската антарктическа програма: от 1993 г. ръководи ежегодните български експедиции в Антарктика, основател и председател на Българския антарктически институт, директор на Националния център за полярни изследвания.

Емине Гюлестан (народен представител)

Народен представител от Кърджали в 52-рото Народно събрание, заместник-председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Магистър по международни отношения от Дипломатическата академия във Виена.

Крум Зарков (политик)

Юрист, народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание, министър на правосъдието (2022–2023), секретар по правните въпроси на президента (2023–2025). От февруари 2026 г. е председател на Националния съвет на БСП.

Емил Стоименов (лекар)

Дерматолог и венеролог, основател на Stoimenov Dermatology в София и Стара Загора, съосновател на международния конгрес iCAMPs, член на Европейската академия по дерматология и венерология.

Членове

  • Александър Боримечков административен директор РУ, филиал Тараклия
  • Александър Маринов
  • професор, Социолог, народен представител в XXXVI и XXXVII народно събрание (1991–1997).
  • Ангел Симеонов поет, Бизнесмен, поет и колекционер.
  • Анжела Димчева поетеса
  • Антоний Тодоров професор, Политолог, професор в Нов български университет.
  • Аркади Шарков здравен икономист
  • Атанас Мерджанов политик, Социолог, народен представител в XXXVIII, XL, XLI, XLII и XLIII народно събрание.
  • Биляна Мирчевска-Странска лекар
  • Боби Бобев дипломат
  • Борис Панкин режисьор, Театрален режисьор.
  • Боряна Бужашка-Данчева професор
  • Боян Ангелов председател на СБП
  • Валентин Старчев Скулптор, художник и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
  • Валерия Велева журналист
  • Ваня Добрева професор, Доктор на филологическите науки, зам.-министър на образованието и науката, народен представител в XLI и XLII народно събрание.
  • Васил Николов академик, археолог; Археолог-праисторик, академик на Българската академия на науките.
  • Васил Сгурев академик; Електроинженер, академик на БАН (1997), дългогодишен председател на Федерацията на научно-техническите съюзи.
  • Васил Цонков докторант, председател на Студентския съвет на ВТУ
  • Васко Николов студент Технически университет, гр. София
  • Вежди Рашидов Скулптор, министър на културата (2009–2013, 2014–2017), председател на Народното събрание (2022–2023).
  • Веселин Вълчев дипломат
  • Веселин Плачков актьор
  • Виктория Монева студент, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив
  • Владимир Москов кмет на община Гоце Делчев
  • Владимир Николов Народен представител, Волейболист (диагонал) от националния отбор и треньор, народен представител в LII народно събрание от 2026 г.
  • Владислав Лазаров доцент, председател на НС на ТПК
  • Георги Аврамчев спортист, президент на БФПС
  • Георги Глушков спортист, президент на БФБ, Бивш баскетболист, играл в НБА за Финикс Сънс, президент на федерацията по баскетбол от 2011 г., служебен министър на спорта.
  • Георги Иванов първият български космонавт; Генерал-лейтенант, първият български и балкански космонавт, народен представител в Седмото велико народно събрание (1990–1991).
  • Георги Марков Историк, академик, автор на публикации и книги на историческа тематика.
  • Георги Николов професор; Историк.
  • Георги Първанов политик, Трети президент на Република България (2002–2012), историк по образование, председател на БСП (1996–2001).
  • Георги Тодоров лекар
  • Георги Тошев Журналист и телевизионен водещ, автор на поредицата „Непознатите".
  • Георги Янков професор, ректор на Националната художествена академия
  • Гергана Ичева заместник-кмет на община Пазарджик
  • Григор Горчев професор, дмн., академик; Медик, почетен ректор на Медицински университет Плевен, хирург в гинекологията и онкогинекологията.
  • Даниел Спасов изпълнител на български народни песни и църковно-славянски песнопения
  • Денислав Иванов студент, Военна академия
  • Диана Овчарова кмет на община Ивайловград
  • Димитър Бакалов лекар, спешно отделение
  • Димитър Велков общински съветник Видин
  • Димитър Димитров професор, ректор на ВТУ
  • Димитър Димитров професор, ректор на УНСС
  • Димитър Здравков кмет на община Садово
  • Димитър Здравков Народен представител в LII народно събрание.
  • Димитър Маноилов студент, УАСГ
  • Димитър Пеловски студент, ВТУ
  • Димитър Стефанов Политик, кмет на община Тутракан от 2011 г.
  • Добрин Добрев кмет на община Разград
  • Донвена Пандурски балетмайстор
  • Донка Михайлова Икономист, народен представител в XL народно събрание, от 2011 г. кмет на Троян.
  • Дора Христова Хорова диригентка, бивша преподавателка в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.
  • Ева Янева спортист, волейбол
  • Евгени Манев генерал-майор
  • Евгени Станимиров Икономист, професор по маркетинг, заместник-ректор (2011–2019), от 2019 г. ректор на Икономически университет Варна.
  • Евгения Яйджиева професор, Софийски университет
  • Евелина Славчева Учен, член-кореспондент на Българската академия на науките, първата жена, избрана за неин председател (мандат 2024–2028 г.).
  • Елка Трайкова доцент, Институт за литература, БАН
  • Емануил Йорданов политик
  • Емануил Манолов От 2011 г. кмет на община Павликени, от 2004 г. член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
  • Емил Костадинов Футболист, роден през 1967 г. в София, нападател на ЦСКА и на националния отбор през 90-те години на XX век.
  • Емил Радев Адвокат от Варна, народен представител в XLI и XLII народно събрание, от 2014 г. депутат в Европейския парламент.
  • Емил Спасов Футболист, нападател, национален състезател, участник на Световното първенство 1986, бивш директор на Детско-юношеската школа на Левски.
  • Желязко Гагов Политик, от 2023 г. кмет на община Панагюрище.
  • Златан Стойков Генерал, бивш началник на Генералния щаб на Българската армия (2006–2009) и началник на отбраната (2009).
  • Златко Златев Офицер, генерал-майор.
  • Иван Гранитски Журналист, поет, редактор, издател и общественик, бивш народен представител.
  • Иван Иванов академик, Институт за молекулярна биология БАН
  • Иван Лесов студент, ЮЗУ
  • Иван Маразов професор, изкуствовед и траколог
  • Иван Таков политик
  • Иван Токаджиев Художник постановчик на оперни и балетни спектакли, бивш директор на БНТ, заместник-министър на културата (2005–2009).
  • Ивет Горанова Каратистка, олимпийска шампионка от Токио 2020 (категория 55 кг), от 2026 г. народен представител в LII народно събрание.
  • Иво Хаджимишев художник-фотограф, журналист
  • Илиана Раева президент на Българската федерация по художествена гимнастика; Бивша гимнастичка и треньорка.
  • Илиян Чабуклийски докторант, УНСС
  • Илиян Янчев кмет на община Малко Търново
  • Иля Велчев Автор на 30 книги с поезия и проза и на текстове на над 50 песни, режисьор на 9 игрални филма и сценарист на 5 от тях.
  • Йоана Томова издател
  • Йордан Йовчев народен представител; Гимнастик, телевизионен водещ и спортен коментатор.
  • Йордан Йорданов докторант, Софийски университет
  • Йордан Младенов кмет на община Пещера
  • Йордан Христов лекар
  • Калина Иванова доцент, директор на НБКМ
  • Камен Алексиев бизнесмен
  • Константин Папазов президент и старши треньор на БК Левски
  • Красимир Гигов професор, генерален директор на БЧК
  • Красимир Каракачанов Историк, председател на ВМРО-БНД, заместник министър-председател и министър на отбраната в третото правителство на Бойко Борисов.
  • Красимир Премянов председател на Тракийските дружества
  • Кристиан Вигенин Министър на външните работи (2013–2014), заместник-председател на Народното събрание (2017–2024), евродепутат.
  • Кристина Патрашкова журналист
  • Лидия Георгиева студент, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив
  • Лили Иванова изпълнител, Примата на българската естрада, "Най-голям български попизпълнител за всички времена"; Поп певица с изпълнителска и концертна дейност от 1961 г.
  • Лъчезар Трайков академик, невролог, ректор на Медицински университет София (2020–2024)
  • Любка Александрова кмет на община Левски
  • Любка Липчева-Пранджева професор, Пловдивски университет
  • Любомир Стойков Изкуствовед, културолог, публицист и моден анализатор, професор в Софийския университет, УНСС и Националната художествена академия.
  • Любослав Костов главен икономист на КНСБ
  • Людмил Вагалински Археолог, създател и главен редактор на списанието за археология Archaeologia Bulgarica.
  • Людмил Веселинов Ветеринар, кмет на община Попово от 1991 г. в девет последователни мандата.
  • Людмила Нинова писател, общественик
  • Маргарита Петкова поетеса
  • Мариана Попова Поп певица, участвала в Евровизия и в журито на „Гласът на България".
  • Марин Киров кмет на община Царево
  • Марин Маринов доцент, ректор на Стопанска академия, гр. Свищов
  • Мария Гигова Трикратна световна шампионка по художествена гимнастика.
  • Мария Гуркова докторант, УНИБИТ
  • Мартин Захариев медиен експерт, предприемач
  • Мартин Кацарски студент, Минно-геоложки университет, гр. София
  • Милен Иванов диригент, изпълнител на народни песни и църковни песнопения, квартет "Светоглас"
  • Милен Михов доцент, председател на Македонския научен институт
  • Милена Велчева Художничка, работи най-вече с техниката на сухия пастел.
  • Минко Дудев експерт в областта на технологиит
  • Мирела Йолова доктор, славянски филологии СУ
  • Митко Димитров доцент, д-р
  • Митко Щерев Композитор, аранжор и пианист.
  • Михаил Миков Юрист, дългогодишен парламентарист, председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия (2014–2016).
  • Михаил Пандурски режисьор
  • Надя Парпулова-Ашуърт бизнес
  • Недялко Йорданов Поет, драматург, режисьор, композитор и певец.
  • Николай Анастасов изпълнителен директор "Аптечно-Пловдив"
  • Николай Дойнов председател на Съюза на НЧ; Поет и културолог.
  • Николай Марин професор, ректор на ЮЗУ
  • Николай Милчев писател
  • Николай Митков кмет на община Първомай
  • Николай Овчаров Археолог, известен с разкопките на Перперикон и на праисторическия култов комплекс край село Татул в Източните Родопи.
  • Николай Сотиров актьор
  • Нона Йотова Театрална актриса и поп певица.
  • Огнян Герджиков Юрист, председател на XXXIX народно събрание (2001–2005), професор в Софийския университет, служебен министър-председател (2017).
  • Павел Михайлов кмет на община Родопи
  • Павел Поппандов актьор
  • Пенчо Милков Адвокат, народен представител в XLIV народно събрание, общински съветник в Русе (2011–2017), кмет на Русе от 2019 г.
  • Петър Витанов народен представител, председател на ПГ „Прогресивна България"
  • Петър Добрев гл. асистент СУ
  • Петър Кънев Инженер, народен представител в седем народни събрания (от XL до XLVIII), председател на Съюза на печатарската индустрия.
  • Пламен Карталов Оперен режисьор, професор в музикалната академия в София, академик на Българската академия на науките.
  • Пламен Чернев кмет на община Сухиндол
  • Полина Карастоянова икономист, изпълнителен директор на Национален борд по туризъм; Икономистка и експертка по туризъм, народен представител в XLIII народно събрание.
  • Ралица Паскалева Актриса и телевизионна водеща, известна с ролята на д-р Стилянова в „Откраднат живот" и като водеща на „Игри на волята".
  • Румен Гунински Кмет на община Правец от 2011 г., общински съветник в Правец (1995–2011), член на Съвета на европейските общини и региони от 2012 г.
  • Румен Драганов професор, директор на Института за анализи и оценки в туризма
  • Сава Димитров професор, ректор на НМА „Панчо Владигеров"
  • Севда Шишманова журналист, режисьор
  • Семра Наимова-Юзеир лекар, зам.-директор на МБАЛ-Кърджали
  • Сергей Станишев Министър-председател на България (2005–2009), избран за председател на Партията на европейските социалисти през 2012 г.
  • Симеон Идакиев Пътешественик, продуцент и водещ на географското предаване „Атлас" на Българската национална телевизия.
  • Симеон Караколев основател и съпредседател на НОКА
  • Спас Панчев политик; Председател на Земеделски съюз „Александър Стамболийски" от 2005 г., член на БЗНС от 1976 г.
  • Станимир Илчев Народен представител в XXXIX и XL народно събрание, евродепутат (2005–2007 и 2009–2014).
  • Станислав Владимиров Икономист, народен представител в XLII и XLIV народно събрание, кмет на Перник от 2019 г.
  • Татяна Пандурска режисьор
  • Теодор Салпаров Либеро, дългогодишен национал и капитан на националния отбор по волейбол; прекратява състезателната си кариера на 5 септември 2026 г.
  • Теодосий Спасов Изпълнител на кавал, съчетава народна музика с елементи от джаз и класика в авторските си пиеси.
  • Тихомир Янакиев Икономист, кмет на Созопол от 2019 г.
  • Тодор Черкезов професор, дм., изпълнителен директор на МБАЛ-Кърджали
  • Тома Томов журналист, публицист; Автор на документални филми.
  • Филиз Хюсменова Евродепутат (2007–2019), министър без портфейл в правителството на Симеон Сакскобургготски, зам.-председател на XLIX народно събрание.
  • Хайгашод Агасян Автор на популярна и детска музика, инструменталист и певец от арменски произход.
  • Христо Белоев академик, професор, председател на Общото събрание на Русенски университет
  • Христо Бонджолов професор, Великотърновски университет
  • Христо Господинов учител
  • Христо Григоров академик, председател на БЧК
  • Христо Михайлов доцент, ректор на Лесотехническия университет
  • Христо Орманджиев доцент, Великотърновски университет
  • Христо Христов Инженер и преподавател, служител в Министерството на отбраната (1987–2011), избран за кмет на Шумен на 5 ноември 2023 г.
  • Цветелина Пенкова Евродепутат в мандатите 2019–2024 и 2024–2029, избирана от листата на БСП, част от групата на Партията на европейските социалисти.
  • Цветелина Спиридонова Д-р д.м. - хирург, собственик и изпълнителен директор на лечебни заведения "Хигия"
  • Явор Дачков Телевизионен и радиоводещ.

СНИМКА: Йордан Симеонов

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