Кой е в инициативния комитет, издигнал Йотова за президент и Вълчев за вицепрезидент. Пълен списък

Професори, депутати, журналисти, спортисти, музиканти, актьори, художници, учители и политици станаха част от инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. В комитета влизат известни личности като примата на българската естрада Лили Иванова, първия български космонавт Георги Иванов, волейболиста и зам.-шеф на "Прогресивна България" Владимир Николов, съотборника му Теодор Салпаров и съпругата му - актрисата Ралица Паскалева, депутати от "Прогресивна България" и бивши депутати и членове на БСП.
В зала 6 на НДК се проведе учредителното събрание на комитета, който предстои да се регистрира в ЦИК до 14 септември. Вижте всички, които дадоха подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова за редовен президентски мандат:
Съпредседатели
Христо Пимпирев (професор, геолог и полярен изследовател)
Професор по геология в Софийския университет, доайен на Българската антарктическа програма: от 1993 г. ръководи ежегодните български експедиции в Антарктика, основател и председател на Българския антарктически институт, директор на Националния център за полярни изследвания.
Емине Гюлестан (народен представител)
Народен представител от Кърджали в 52-рото Народно събрание, заместник-председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Магистър по международни отношения от Дипломатическата академия във Виена.
Крум Зарков (политик)
Юрист, народен представител в 44-ото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание, министър на правосъдието (2022–2023), секретар по правните въпроси на президента (2023–2025). От февруари 2026 г. е председател на Националния съвет на БСП.
Емил Стоименов (лекар)
Дерматолог и венеролог, основател на Stoimenov Dermatology в София и Стара Загора, съосновател на международния конгрес iCAMPs, член на Европейската академия по дерматология и венерология.
Членове
- Александър Боримечков административен директор РУ, филиал Тараклия
- Александър Маринов
- професор, Социолог, народен представител в XXXVI и XXXVII народно събрание (1991–1997).
- Ангел Симеонов поет, Бизнесмен, поет и колекционер.
- Анжела Димчева поетеса
- Антоний Тодоров професор, Политолог, професор в Нов български университет.
- Аркади Шарков здравен икономист
- Атанас Мерджанов политик, Социолог, народен представител в XXXVIII, XL, XLI, XLII и XLIII народно събрание.
- Биляна Мирчевска-Странска лекар
- Боби Бобев дипломат
- Борис Панкин режисьор, Театрален режисьор.
- Боряна Бужашка-Данчева професор
- Боян Ангелов председател на СБП
- Валентин Старчев Скулптор, художник и преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
- Валерия Велева журналист
- Ваня Добрева професор, Доктор на филологическите науки, зам.-министър на образованието и науката, народен представител в XLI и XLII народно събрание.
- Васил Николов академик, археолог; Археолог-праисторик, академик на Българската академия на науките.
- Васил Сгурев академик; Електроинженер, академик на БАН (1997), дългогодишен председател на Федерацията на научно-техническите съюзи.
- Васил Цонков докторант, председател на Студентския съвет на ВТУ
- Васко Николов студент Технически университет, гр. София
- Вежди Рашидов Скулптор, министър на културата (2009–2013, 2014–2017), председател на Народното събрание (2022–2023).
- Веселин Вълчев дипломат
- Веселин Плачков актьор
- Виктория Монева студент, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив
- Владимир Москов кмет на община Гоце Делчев
- Владимир Николов Народен представител, Волейболист (диагонал) от националния отбор и треньор, народен представител в LII народно събрание от 2026 г.
- Владислав Лазаров доцент, председател на НС на ТПК
- Георги Аврамчев спортист, президент на БФПС
- Георги Глушков спортист, президент на БФБ, Бивш баскетболист, играл в НБА за Финикс Сънс, президент на федерацията по баскетбол от 2011 г., служебен министър на спорта.
- Георги Иванов първият български космонавт; Генерал-лейтенант, първият български и балкански космонавт, народен представител в Седмото велико народно събрание (1990–1991).
- Георги Марков Историк, академик, автор на публикации и книги на историческа тематика.
- Георги Николов професор; Историк.
- Георги Първанов политик, Трети президент на Република България (2002–2012), историк по образование, председател на БСП (1996–2001).
- Георги Тодоров лекар
- Георги Тошев Журналист и телевизионен водещ, автор на поредицата „Непознатите".
- Георги Янков професор, ректор на Националната художествена академия
- Гергана Ичева заместник-кмет на община Пазарджик
- Григор Горчев професор, дмн., академик; Медик, почетен ректор на Медицински университет Плевен, хирург в гинекологията и онкогинекологията.
- Даниел Спасов изпълнител на български народни песни и църковно-славянски песнопения
- Денислав Иванов студент, Военна академия
- Диана Овчарова кмет на община Ивайловград
- Димитър Бакалов лекар, спешно отделение
- Димитър Велков общински съветник Видин
- Димитър Димитров професор, ректор на ВТУ
- Димитър Димитров професор, ректор на УНСС
- Димитър Здравков кмет на община Садово
- Димитър Здравков Народен представител в LII народно събрание.
- Димитър Маноилов студент, УАСГ
- Димитър Пеловски студент, ВТУ
- Димитър Стефанов Политик, кмет на община Тутракан от 2011 г.
- Добрин Добрев кмет на община Разград
- Донвена Пандурски балетмайстор
- Донка Михайлова Икономист, народен представител в XL народно събрание, от 2011 г. кмет на Троян.
- Дора Христова Хорова диригентка, бивша преподавателка в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.
- Ева Янева спортист, волейбол
- Евгени Манев генерал-майор
- Евгени Станимиров Икономист, професор по маркетинг, заместник-ректор (2011–2019), от 2019 г. ректор на Икономически университет Варна.
- Евгения Яйджиева професор, Софийски университет
- Евелина Славчева Учен, член-кореспондент на Българската академия на науките, първата жена, избрана за неин председател (мандат 2024–2028 г.).
- Елка Трайкова доцент, Институт за литература, БАН
- Емануил Йорданов политик
- Емануил Манолов От 2011 г. кмет на община Павликени, от 2004 г. член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
- Емил Костадинов Футболист, роден през 1967 г. в София, нападател на ЦСКА и на националния отбор през 90-те години на XX век.
- Емил Радев Адвокат от Варна, народен представител в XLI и XLII народно събрание, от 2014 г. депутат в Европейския парламент.
- Емил Спасов Футболист, нападател, национален състезател, участник на Световното първенство 1986, бивш директор на Детско-юношеската школа на Левски.
- Желязко Гагов Политик, от 2023 г. кмет на община Панагюрище.
- Златан Стойков Генерал, бивш началник на Генералния щаб на Българската армия (2006–2009) и началник на отбраната (2009).
- Златко Златев Офицер, генерал-майор.
- Иван Гранитски Журналист, поет, редактор, издател и общественик, бивш народен представител.
- Иван Иванов академик, Институт за молекулярна биология БАН
- Иван Лесов студент, ЮЗУ
- Иван Маразов професор, изкуствовед и траколог
- Иван Таков политик
- Иван Токаджиев Художник постановчик на оперни и балетни спектакли, бивш директор на БНТ, заместник-министър на културата (2005–2009).
- Ивет Горанова Каратистка, олимпийска шампионка от Токио 2020 (категория 55 кг), от 2026 г. народен представител в LII народно събрание.
- Иво Хаджимишев художник-фотограф, журналист
- Илиана Раева президент на Българската федерация по художествена гимнастика; Бивша гимнастичка и треньорка.
- Илиян Чабуклийски докторант, УНСС
- Илиян Янчев кмет на община Малко Търново
- Иля Велчев Автор на 30 книги с поезия и проза и на текстове на над 50 песни, режисьор на 9 игрални филма и сценарист на 5 от тях.
- Йоана Томова издател
- Йордан Йовчев народен представител; Гимнастик, телевизионен водещ и спортен коментатор.
- Йордан Йорданов докторант, Софийски университет
- Йордан Младенов кмет на община Пещера
- Йордан Христов лекар
- Калина Иванова доцент, директор на НБКМ
- Камен Алексиев бизнесмен
- Константин Папазов президент и старши треньор на БК Левски
- Красимир Гигов професор, генерален директор на БЧК
- Красимир Каракачанов Историк, председател на ВМРО-БНД, заместник министър-председател и министър на отбраната в третото правителство на Бойко Борисов.
- Красимир Премянов председател на Тракийските дружества
- Кристиан Вигенин Министър на външните работи (2013–2014), заместник-председател на Народното събрание (2017–2024), евродепутат.
- Кристина Патрашкова журналист
- Лидия Георгиева студент, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив
- Лили Иванова изпълнител, Примата на българската естрада, "Най-голям български попизпълнител за всички времена"; Поп певица с изпълнителска и концертна дейност от 1961 г.
- Лъчезар Трайков академик, невролог, ректор на Медицински университет София (2020–2024)
- Любка Александрова кмет на община Левски
- Любка Липчева-Пранджева професор, Пловдивски университет
- Любомир Стойков Изкуствовед, културолог, публицист и моден анализатор, професор в Софийския университет, УНСС и Националната художествена академия.
- Любослав Костов главен икономист на КНСБ
- Людмил Вагалински Археолог, създател и главен редактор на списанието за археология Archaeologia Bulgarica.
- Людмил Веселинов Ветеринар, кмет на община Попово от 1991 г. в девет последователни мандата.
- Людмила Нинова писател, общественик
- Маргарита Петкова поетеса
- Мариана Попова Поп певица, участвала в Евровизия и в журито на „Гласът на България".
- Марин Киров кмет на община Царево
- Марин Маринов доцент, ректор на Стопанска академия, гр. Свищов
- Мария Гигова Трикратна световна шампионка по художествена гимнастика.
- Мария Гуркова докторант, УНИБИТ
- Мартин Захариев медиен експерт, предприемач
- Мартин Кацарски студент, Минно-геоложки университет, гр. София
- Милен Иванов диригент, изпълнител на народни песни и църковни песнопения, квартет "Светоглас"
- Милен Михов доцент, председател на Македонския научен институт
- Милена Велчева Художничка, работи най-вече с техниката на сухия пастел.
- Минко Дудев експерт в областта на технологиит
- Мирела Йолова доктор, славянски филологии СУ
- Митко Димитров доцент, д-р
- Митко Щерев Композитор, аранжор и пианист.
- Михаил Миков Юрист, дългогодишен парламентарист, председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия (2014–2016).
- Михаил Пандурски режисьор
- Надя Парпулова-Ашуърт бизнес
- Недялко Йорданов Поет, драматург, режисьор, композитор и певец.
- Николай Анастасов изпълнителен директор "Аптечно-Пловдив"
- Николай Дойнов председател на Съюза на НЧ; Поет и културолог.
- Николай Марин професор, ректор на ЮЗУ
- Николай Милчев писател
- Николай Митков кмет на община Първомай
- Николай Овчаров Археолог, известен с разкопките на Перперикон и на праисторическия култов комплекс край село Татул в Източните Родопи.
- Николай Сотиров актьор
- Нона Йотова Театрална актриса и поп певица.
- Огнян Герджиков Юрист, председател на XXXIX народно събрание (2001–2005), професор в Софийския университет, служебен министър-председател (2017).
- Павел Михайлов кмет на община Родопи
- Павел Поппандов актьор
- Пенчо Милков Адвокат, народен представител в XLIV народно събрание, общински съветник в Русе (2011–2017), кмет на Русе от 2019 г.
- Петър Витанов народен представител, председател на ПГ „Прогресивна България"
- Петър Добрев гл. асистент СУ
- Петър Кънев Инженер, народен представител в седем народни събрания (от XL до XLVIII), председател на Съюза на печатарската индустрия.
- Пламен Карталов Оперен режисьор, професор в музикалната академия в София, академик на Българската академия на науките.
- Пламен Чернев кмет на община Сухиндол
- Полина Карастоянова икономист, изпълнителен директор на Национален борд по туризъм; Икономистка и експертка по туризъм, народен представител в XLIII народно събрание.
- Ралица Паскалева Актриса и телевизионна водеща, известна с ролята на д-р Стилянова в „Откраднат живот" и като водеща на „Игри на волята".
- Румен Гунински Кмет на община Правец от 2011 г., общински съветник в Правец (1995–2011), член на Съвета на европейските общини и региони от 2012 г.
- Румен Драганов професор, директор на Института за анализи и оценки в туризма
- Сава Димитров професор, ректор на НМА „Панчо Владигеров"
- Севда Шишманова журналист, режисьор
- Семра Наимова-Юзеир лекар, зам.-директор на МБАЛ-Кърджали
- Сергей Станишев Министър-председател на България (2005–2009), избран за председател на Партията на европейските социалисти през 2012 г.
- Симеон Идакиев Пътешественик, продуцент и водещ на географското предаване „Атлас" на Българската национална телевизия.
- Симеон Караколев основател и съпредседател на НОКА
- Спас Панчев политик; Председател на Земеделски съюз „Александър Стамболийски" от 2005 г., член на БЗНС от 1976 г.
- Станимир Илчев Народен представител в XXXIX и XL народно събрание, евродепутат (2005–2007 и 2009–2014).
- Станислав Владимиров Икономист, народен представител в XLII и XLIV народно събрание, кмет на Перник от 2019 г.
- Татяна Пандурска режисьор
- Теодор Салпаров Либеро, дългогодишен национал и капитан на националния отбор по волейбол; прекратява състезателната си кариера на 5 септември 2026 г.
- Теодосий Спасов Изпълнител на кавал, съчетава народна музика с елементи от джаз и класика в авторските си пиеси.
- Тихомир Янакиев Икономист, кмет на Созопол от 2019 г.
- Тодор Черкезов професор, дм., изпълнителен директор на МБАЛ-Кърджали
- Тома Томов журналист, публицист; Автор на документални филми.
- Филиз Хюсменова Евродепутат (2007–2019), министър без портфейл в правителството на Симеон Сакскобургготски, зам.-председател на XLIX народно събрание.
- Хайгашод Агасян Автор на популярна и детска музика, инструменталист и певец от арменски произход.
- Христо Белоев академик, професор, председател на Общото събрание на Русенски университет
- Христо Бонджолов професор, Великотърновски университет
- Христо Господинов учител
- Христо Григоров академик, председател на БЧК
- Христо Михайлов доцент, ректор на Лесотехническия университет
- Христо Орманджиев доцент, Великотърновски университет
- Христо Христов Инженер и преподавател, служител в Министерството на отбраната (1987–2011), избран за кмет на Шумен на 5 ноември 2023 г.
- Цветелина Пенкова Евродепутат в мандатите 2019–2024 и 2024–2029, избирана от листата на БСП, част от групата на Партията на европейските социалисти.
- Цветелина Спиридонова Д-р д.м. - хирург, собственик и изпълнителен директор на лечебни заведения "Хигия"
- Явор Дачков Телевизионен и радиоводещ.