Обявиха още четири предложения за членове на Висшия съдебен съвет

На сайта на Висшия съдебен съвет бяха публикувани кандидатурите на четирима магистрати за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите. Това са Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, Албена Момчилова – съдия в Софийския районен съд, Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник, и Явор Колев – съдия във Върховния административен съд.

Публикувани са и документите, предоставени от Радослав Градев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе, и Ивайло Володиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил. Сред тях са автобиографиите на кандидатите, мотивите им за участие в процедурата, концепциите за дейността на ВСС, декларации по чл. 18, ал. 1 и чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, копия от удостоверенията за придобита юридическа правоспособност и други изискуеми документи по чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ.

Кандидатурата на Асен Цветанов е предложена от негови колеги от Районен съд – Раднево, Районен съд – Гълъбово, както и от районни и окръжни съдии от района на Окръжен съд – Стара Загора. Вносителите го определят като „магистрат с утвърдени професионални и нравствени качества", който съчетава задълбочена правна подготовка с чувство за отговорност, независимост и почтеност. Според тях в работата си Цветанов се ръководи от закона, професионалната етика и принципите на независимото правораздаване.

Сред посочените резултати от работата му като административен ръководител е одобрението на Районен съд – Раднево за финансиране по проект за цялостна модернизация на съдебната палата, включително изграждането на система за енергийна независимост. Под негово ръководство съдът се е утвърдил като орган с добра организация на работата, конструктивен диалог между магистратите и съдебните служители и стремеж към постоянно усъвършенстване на административните процеси. Според номиниралите го съдии професионалният му опит, високите нравствени качества, чувството за справедливост и отговорност го правят достоен кандидат за член на ВСС. Те подчертават още неговия „практичен подход, умението да намира работещи решения и способността му да обединява хората около общи цели".

Албена Момчилова започва професионалната си кариера през 1999–2000 г. като съдебен кандидат, а впоследствие работи и като помощник-следовател в Столична следствена служба. До 2007 г. практикува като адвокат, след което е назначена за съдия в Районен съд – Разлог. В периода 2013–2014 г. изпълнява функциите на заместник-председател на Наказателното отделение.

В предложението за кандидатурата ѝ се посочват отличната ѝ професионална подготовка и задълбочените познания в правната материя. Като доказателство са посочени постановените от нея „съдебни актове, ползващи се с висок стабилитет", както и личните ѝ качества – вежливост и отзивчивост, благодарение на които се е превърнала в безспорен авторитет сред колегите си и често търсен съветник. Сред силните страни на кандидатурата ѝ е посочен и административният опит, както и способността ѝ да взема мотивирани решения в кратки срокове. Според вносителите професионалният ѝ опит както извън съдебната система, така и в различни органи на съдебната власт, е „позитив на нейната кандидатура" и би ѝ дал по-широк и всеобхватен поглед при работата във ВСС.

Роман Николов е с повече от 26 години професионален стаж като съдия. Кариерата му започва през 1998 г. като съдия-изпълнител. Бил е още съдия по вписванията и нотариус в Районен съд – Брезник. От 2000 г. до момента е съдия в Районен съд – Брезник, като между 2005 и 2016 г. е бил административен ръководител на съда. В периода 2018–2022 г. е командирован в Окръжен съд – Перник.

Вносителите на кандидатурата му акцентират върху готовността му да оказва съдействие на своите колеги както при изпълнение на служебните им задължения, така и в личен план. По думите им това му е спечелило доверието на магистратите, които са го номинирали, и е утвърдило убеждението им, че като член на ВСС той ще отстоява принципи, съобразени със закона и морала. На интернет страницата на ВСС са публикувани и документите на съдия Николов по чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ – автобиография, концепция, документи за съответствие и декларации.

Четвъртият кандидат – Явор Колев, е номиниран от съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища във Варна, Велико Търново, Пловдив и София, Окръжните съдилища във Варна и Пловдив, Софийския градски съд, административните съдилища във Варна, Пловдив и София-град, Районните съдилища във Варна и Пловдив, Софийския районен съд и други съдилища.

Вносителите посочват като мотиви за номинацията му качествата на личността му и взаимоотношенията, които са изградили с него през годините. Колев е дългогодишен съдия, като последователно е бил младши съдия в Окръжен съд – Пловдив и съдия в Районен съд – Пловдив, където е заемал и длъжността заместник-председател на гражданското отделение.

Според номиниралите го магистрати Колев демонстрира високи критерии към собствената си ценностна система и е „безспорен, доказал се посредством работата си професионалист". Те определят действията и постъпките му като доказателство за почтеност и гаранция за висок морал. Като допълнителен аргумент в подкрепа на кандидатурата е посочен изборът му от Пленума на съдиите от ВАС в състава на Комисията по професионална етика в началото на 2026 г.

В предложението е изразена увереност, че Явор Колев притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества, за да изпълнява обективно, отговорно и пълноценно функциите и отговорностите на изборен член на Висшия съдебен съвет.