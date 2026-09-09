Загубената война с чалгата

Забраниха на Мария да излезе пред 4000 на Античния театър в Пловдив, но в социалните мрежи звездите в жанра имат милионна аудитория

Много млади изпълнители не могат да пеят, но клубовете ги търсят заради секса, който продават на публиката

Стотици хора в социалните мрежи аплодираха решението на шефовете на общинското дружество "Старинен Пловдив" да не допуснат фолкпевицата Мария до сцената на Античния театър. Преди дни тя трябваше да подгрява концерта на гръцката мегазвезда Константинос Аргирос в града под тепетата. Общината в Пловдив обаче поясни, че има негласно решение попфолк изпълнители да не се допускат до древния театър, тъй като репертоарът им е неподходящ за подобна сцена. Към това мнозина прибавиха, че певческите качества на Мария са спорни, че дрескодът й е твърде предизвикателен и че решението е абсолютно правилно.

Чуха се обаче и гласове, че за близо 2000 г. Античният театър е видял какво ли не и че не може няколко мъже и жени да решават кой може и кой не може да излезе на него. Застъпниците на тази теза заявиха, че Мария е трябвало да получи шанс да пее и че самите фенове на Аргирос са щели да покажат какво мислят за нея.

Твърдата ръка на пловдивчани накара хората, според които попфолкът не трябва да се допуска на една маса с хубавата музика, да се преизпълнят с чувство за получено възмездие. Много от тях обаче не разбраха, че са се усетили победители във война, която всъщност отдавна е загубена. 4000-те души, пред които Мария не пя, са по-малко от капка в огромното море от любов и възхищение, в което попфолкът плува. Неговите най-популярни представители са нещо като кметове едновременно на Пловдив, Варна и Бургас, тъй като последователите им в социалните мрежи са повече от жителите на тези градове, взети заедно. А скандали като този в Пловдив не правят друго, освен да трупат още актив в профилите и в сметките им.

Азис, наричан Краля на попфолка, е най-почитан в Instagram с над 850 000 последователи. В YouTube абонатите му са 843 000, в TikTok са 825 000 и 621 000 са във Facebook. Всъщност общият брой на собствениците на смартфони, които периодично проверяват как живее Краля, са в пъти повече. А той постоянно им дава храна за размисъл. Само за месец, откакто е в канала на Азис в YouTube, видеоклипът на парчето Mangava Tu е гледан над 3 милиона пъти. Костинбродският славей държи доста рекорди в българската музика – например клипът на "Сен Тропе" има феноменалните над 206 млн. отваряния.

Фики Стораро има дори по-голяма аудитория от Азис в Instagram - почти 900 000. Синът на Тони Стораро е със "само" 240 000 последователи във Facebook и със "само" 211 000 в TikTok. Абонатите му в YouTube са около 500 000.

Преслава е лидер във Facebook – над 980 000 фенове. В допълнение има 327 000 абонати в YouTube, 536 000 в TikTok и 785 000 в Instagram. В профилите си тя е и активен инфлуенсър.

Втората най-известна певица в попфолка - Галена, има 715 000 следващи я в Instagram, 427 000 в YouTube, 105 000 в TikTok и 626 000 във Facebook.

Интересен е петият най-популярен изпълнител. Въпреки че e на голямата сцена отскоро в сравнение с останалите звезди, Меди вече е изпреварил много от тях по брой фенове в мрежите. Има 425 000 последователи в YouTube, 357 000 в TikTok, 273 000 в Instagram и 203 000 във Facebook.

Именно възходът на Меди е най-очевидното доказателство, че през последните години музикалният пазар у нас се е променил значително и че пробивът на него може да се осъществи не по познатите начини. За разлика от колегите си "динозаври", които години наред бяха абонирани за певческите и другите формати и предавания на Нова телевизия и bTV и които перманентно се замесваха в скандали, понякога видимо инсценирани, Меди изкачи билото на шоубизнеса почти без телевизионно присъствие.

Меди изкачи билото на шоубизнеса почти без присъствие в музикални и други риалити формати.

Той се появи като един от участниците в сезон №2 на "Гласът на България", но отпадна преди финала. След това не стигна далеч и в "Х фактор". После изчезна от екрана, но се оказа, че през това време е работил много – и като артист, и в социалните мрежи. Познавачи в жанра разказват, че все пак решителна роля за успеха на Меди изиграва това, че е подкрепен от утвърден артист - Галена, с която имат общ мениджър.

През март т.г. Меди разпродаде зала "Арена София", което могат само още няколко звезди. А тази неделя, 13 г. по-късно, се завърна на екрана на bTV, но вече не като човек, търсещ одобрението на зрители и съдии, а като ментор в "Гласът на България". Преди него на въртящите се столове са сядали само много добре познати представители на жанра – Ивана, Камелия, Деси Слава, Галена, Преслава.

За идването на нова ера в бранша съобщи самият инж. Митко Димитров, създател на легендарната компания "Пайнер". В интервю за "24 часа" той каза, че певците вече нямат нужда от телевизии. "Млад изпълнител има 19 млн. гледания в социалните мрежи, защо му са телевизия и участия? – риторично попита той. - Нашата "Планета" беше актуална тогава, сега телевизиите са малко ретро. Изгряха нови изпълнители, старите не са толкова инициативни в социалните мрежи. Силата на новите е там, а знаят и английски."

"Освен че изпълнителите нямат нужда от радиа и телевизии, много от тях вече се продуцират сами – разказа за "24 часа - 168 истории" собственик на клуб в София. - Разбира се, това е по-лесно за утвърдените имена като Азис, Стораро, Галена, Преслава и т.н., но е постижимо и за новото поколение. Известните изпълнители имат няколко източника на приходи: участия в клубове като моя, покани от градове и села, от фестивали, също от фирми и хора, които правят частни партита. Възрастовата граница на техните фенове е много широка."

Голяма част от новата вълна могат да пеят само в клубове, смята още собственикът на такъв. "Техните парчета не звучат добре в голяма зала или пък на открито - пояснява той. – Зад тях не стоят професионални екипи, нямат оркестри. Те разчитат на шоуто, което ще направят в клуба, което често е слабо, а при някои е направо пошло. Едни излизат на сцената и се заливат с водка или изпиват сума ти шотове, което после правят и посетителите. Младите изпълнителки често са почти голи, всъщност те не продават музика на публиката, а продават секс. В сравнение с техни парчета "Радка Пиратка" и "Сто патрона", на които навремето се смеехме, са си направо музика. Затова феновете на тези млади певци са основно в най-ниската възрастова група, а всеки, който порасне и малко от малко се осъзнае, постепенно спира да ходи на участията им."

Почти няма град в България без попфолк клуб.

Въпреки това на много клубове тези изпълнители вършат добра работа, продължава бизнесменът. "Хонорарите на младите певци са доста по-ниски в сравнение с на големите имена, които преди и след въвеждането на еврото доста скочиха - разказва той.- Затова колеги, особено в Студентски град, където купонът е всяка нощ, търсят по-евтини певци за вторник, сряда, четвъртък. Не съм 100% сигурен, но имам подозрение, че точно колеги може да са помогнали финансово на един млад артист, който си направи продуцентска фирма. Нейният профил е точно такъв – млади изпълнители без особени претенции, които могат да вкарат достатъчно хора в клуб."

Хонорарите варират от 5000 евро за участие на млад изпълнител в клуб до 10 000 - 15 000 евро за утвърдено име, продължава източникът на "24 часа – 168 истории". "От клуб хонорар над тези нива може да поискат само единици – категоричен е той. - Когато стане дума за частно парти, там уговорката е според клиента. Сватби, кръщенета и т.н. не се правят всеки ден и затова сумата може да надхвърли тези нива. Има значение също така дали поканата е за Нова година. Знаете, неотдавна Софи Маринова призна, че за да пее с Лили Иванова, е отказала друг ангажимент за 50 000 евро. Това със сигурност е било за фирмено или частно парти. Между другото, мит е, че попизпълнителите вземат много по-малко от тези във фолка. Хонорарите на Васил Найденов, Миро, Любо Киров са дори по-високи от на утвърдените им колеги в другия жанр."

Статистиката също доказва, че съвременните технологии позволяват на музикантите, включително на младите и по-неизвестните, да стигат лесно до хората, които са любопитни да ги чуят. Достатъчно е да направят песен и правилно да я промотират в социалните мрежи. Там почитателите на попфолка видимо са най-много, като не е рядкост публиката да слуша и едната, и другата музика. Данните на платформата Spotify сочат, че през август първите 9 места в топ 50 на най-въртените парчета в България са окупирани от заглавия на попфолк изпълнители, при това на млади. "На пожар" на Галин и KSIOR е въртяно над 185 000 пъти, "Върколакът" на Галин, Десита и Мирела – над 147 000 пъти, "Аморе" на Лидия – над 140 000 пъти. Най-добре класираната песен извън попфолка има под 60 000 отваряния.

Както сочи чартът, най-много в Spotify се въртят песни на Галин, а също и на изпълнители от неговата компания "Алфа мюзик". Освен собственика си тя представлява още младите Десита, Лидия, Адам, Симона, Мирела и Ивайла.

Макар в силно конкурентна среда, споменатата компания "Пайнер" продължава да има най-дългия каталог, което показва, че слуховете за нейната смърт са доста преувеличени. В списъка са както добре познати имена като Анелия, Джена, Борис Дали, Райна, Соня Немска, Милко Калайджиев, Ариа, така и по-нови като Поли, Ниа, Галя. Също така "Пайнер" е голям продуцент на групи и солисти, изпълняващи автентичен фолклор.

"Трябва да е ясно едно: желанието на много хора в България да слушат балканска музика, наречете я попфолк, чалга, както искате, никога няма да изчезне - обобщава собственикът на клуб пред "24 часа - 168 истории". - Може да я забраните, тя пак ще пробие. Колкото по-бързо приемем този факт и приемем балканската музика, правена от българи, както приемаме останалите жанрове, толкова по-бързо качеството ще започне да се подобрява. Конкуренцията ще се вдигне и пошлите текстове постепенно ще изчезнат по естествен път. Това отдавна вече се случи в Гърция и там музикалният пазар изнася изпълнители по целия свят. Запазвайки балканските ритми и ориенталския привкус, гръцките музиканти започнаха да правят най-модерните аранжименти, да смесват балканското с актуалните афро- и латино елементи. В резултат тяхната музикална сцена наистина е индустрия, а 12-13 гръцки артисти изнасят спектакли на световно ниво. В музикалния сектор в Гърция се въртят стотици милиони, от което печели и държавата. Колкото по-бързо у нас спре войната срещу попфолка, толкова по-бързо той също ще се изчисти от това, което трови съня на моралистите. Иначе ще минат още 20-30 г. и пак ще сме там, където сме днес."