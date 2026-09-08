Вижте какво решава правителството утре

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 9 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за изменение на Решение № 475 на Министерския съвет от 2026 г. за определяне на председател и на поименен състав на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за приемане на Доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Постановление за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2026 г. и на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за организиране участието на Република България в събитията в рамките на Програмата на българския павилион по време на 31-ата сесия на Конференцията на страните към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата (РКООНИК) в периода 09-20 ноември 2026 г. в Анталия, Турция и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за одобряване проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 881 от 13 декември 2023 г. и за одобряване на проект на Анекс към Меморандум за разбирателство № РД-02-31-4/21.12.2023 г. и на проект на Анекс към Договор № РД-02-29-94/21.12.2023 г. между правителството на Република България и „Алкомет" АД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Разширяване на продуктовия микс чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения", който ще се реализира в гр. Шумен.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

9. Проект на Решение за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2025 година и за приемане на Националната

статистическа програма за 2026 година.

Внася: заместник министър-председателят

10. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, част „Кохезионна политика", което ще се проведе на 14 и 15 септември 2026 г. в Дъблин.

Внася: заместник министър-председателят

11. Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано на 22 юли 2026 г. в гр. София.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Решение за одобряване на проект на Изменение №6 на Меморандума за разбирателство за поддръжка и придобиване относно многонационална инициатива за съхранение на боеприпаси (Multinational Ammunition Warehousing Initiative - MAWI).

Внася: министърът на отбраната

13. Проект на Решение за одобряване на едностранна декларация по делото „Стоянов срещу България", жалба № 979/23, пред Европейския съд по правата на човека.

Внася: министърът на правосъдието

14. Проект на Решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-545/26, Европейската комисия срещу България, пред Съда на Европейския съюз.

Внася: министърът на правосъдието

15. Проект на Решение за приемане на Списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2026 - 2027 година.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Решение за изменение на Решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и определяне на нейния състав.

Внася: министърът на здравеопазването

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

18. Проект на Решение за обявяване на имоти - публична държавна собственост, за имоти - частна държавна собственост, и за безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Свищов, област Велико Търново.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на Решение за предоставяне на дерогация от член 2, параграф 1 и член Зк, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Внася: министърът на енергетиката

20. Проект на Решение за изменение на Решение № 62 на Министерския съвет от 2025 г. за приемане на пътна карта за завършване на автомагистрала „Струма", изменено с Решение № 268 на Министерския съвет от 9 април 2026 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

21. Проект на Постановление за приемане на Наредба за Регистъра и издаване на решения по Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

Внася: министърът на околната среда и водите

22. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за неформалната среща на министрите на ЕС на културата, аудиовизията и медиите, 10 септември 2026 г., гр. Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на културата

23. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и туристическа дейност.

Внася: министърът на младежта и спорта

24. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за встъпване по Дело С-515/26 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Висшия административен съд на Хамбург (Германия), със страни - жалбоподател „Lotto24" AG и ответник: Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder - Anstalt des öffentlichen Rechts.

Внася: министърът на младежта и спорта

25. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията