Радев: Не е време за експерименти, президентството трябва да бъде в сигурни ръце

Нямаме място и не е време за експерименти, президентството трябва да бъде в сигурни ръце.

Това заяви премиерът Румен Радев, след края на учредителното събрание на инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Депутати от партията на Радев "Прогресивна България" са част от него, а самият премиер обеща подкрепа за кандидатурата на президента Йотова за редовен мандат още в края на юли.

"Илияна Йотова има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация, българите искат мир, закон и перспектива", категоричен бе премиерът.

Със закъснение премиерът Румен Радев дойде от Пловдив в зала 6 на НДК, за да подкрепи Илияна Йотова за президент. Той бе гост на учредяването на инициативния й комитет. Премиерът пристигна в залата след официалното откриване на учредителното заседание, чийто старт също закъсня.

При пристигането си в залата Йотова получи голям букет цветя от естрадната легенда Лили Иванова, която е сред учредителите на инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев. След това учредителното събрание бе открито с изпълнение на химна от певицата Мариана Попова, която също е учредител. Освен премиерът гост бе и вицепремиерът Иво Христов. Пълният списък на инициативния комитет зад Илияна Йотова можете да видите тук.