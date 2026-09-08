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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23526576 www.24chasa.bg

Военен хеликоптер издирва паднал парапланерист в Стара планина

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военен хеликоптер СНИМКА: Pixabay

Военнослужещи от Военновъздушните сили се включиха в издирването на парапланерист, паднал в трудно достъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина.

Екипаж от 24-а авиобаза – Крумово участва в издирвателно-спасителната операция с хеликоптер Bell 206. Летателната машина е излетяла от авиобазата в 18.51 ч., съобщиха от министерство на отбраната. 

Военнослужещите от ВВС са се включили в операцията по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Издирването се провежда в труднодостъпния планински район около връх Голям Кадемлия, част от масива Триглав в Стара планина.

военен хеликоптер СНИМКА: Pixabay

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