Бавачката на бебето го изпуснала, крила смъртта му денонощие

Тя била близка на бабата

Нещастен инцидент с изпускане на бебето по глава. Това е причината за смъртта на едногодишното дете във Варна. Неговата бавачка опитала да скрие трагедията цяло денонощие, затова е обвинена за умишленото му убийство, научи “24 часа”.

33-годишната жена била близка с бабата на детето. Тя гледала бебето, докато роднината била на работа. Въпреки приятелството услугата била платена. Докато сменяла пелените на детето, жената неволно го изпуснала. То паднало на главата си и починало. Вместо да съобщи за нещастния инцидент, бавачката решила да си замълчи.

Тя опитала да скрие инцидента, а при прибирането на бабата казала, че детето спи. Така за смъртта му се разбрало чак на следващия ден. Първоначално роднините мислели, че става въпрос за неустановено заболяване. По случая започнало разследване, а назначената съдебномедицинска експертиза показала следи от травми по тялото на детето. Така бързо криминалистите свързали случая с бавачката. Тя била задържана и признала за изпускането.

Жената помагала, тъй като бебето се отглежда основно от бащата и неговите родители. Майката живее в Пловдив.

Бавачката е обвинена за убийство на малолетен. Първоначално наблюдаващият прокурор я задържал за срок до 72 часа. След това Окръжната прокуратура във Варна поискала от съда да ѝ бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража. Съдът се съгласил и на 2 септември я оставил за постоянно в ареста. В четвъртък на 10 септември тя ще се изправи пред апелативния съд в града. В момента се намира в ареста в Добрич. Причината да е там вероятно е ремонт на варненския арест.

За трагедията се разбра едва на 7 септември. Затова и журналистите не са били на мярката за неотклонение. Тя се е гледала в публично заседание. Протоколът все още не е изготвен.

По случая са назначени няколко експертизи. Една от тях трябва да установи можело ли е да бъде спасено детето, ако е била потърсена медицинска помощ незабавно. Друга проверява версията на бавачката за неволно изпускане. Целта е да се види дали жената не лъже и не се опитва да получи по-леко наказание с евентуална промяна на обвинението от умишлено убийство в такова по немарливо изпълнение на служебните си задължения като бавачка.