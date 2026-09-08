45 магистрати се състезават за професионалната квота във ВСС, 16 са началници (Обзор)

От Асоциацията на прокурорите предупредиха за натиск

Срокът за депутатите изтича на 9 септември

“Да, България” предложиха Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Радуловска

45 магистрати влизат в състезанието за професионалната квота във Висшия съдебен съвет, която ще се избира в края на октомври и през ноември. 25 прокурори ще се борят за 4 места в Прокурорската колегия, а 20 съдии - за 6 позиции в Съдийската. Професионалната квота е от 11 души. Следователите, които имат само едно място в Прокурорската колегия, все още не са номинирали никого, но крайният срок за техните предложения е 20 септември, тъй като изборът им ще е последен - на 21 ноември.

8 от кандидатите за Съдийската колегия са административни ръководители или заместници. Сред тях са зам.-шефовете на Софийския градски съд Красимир Мазгалов, на окръжния съд в Пловдив Весела Евстатиева и във Варна Мария Терзийска. В надпреварата влизат още председателят на окръжния съд във Враца Надя Лилкова и шефовете на районните съдилища във Велико Търново, Раднево и Брезник, както и на административния съд в Пазарджик. Двама от кандидатите са от ВКС, а други двама от ВАС.

Далеч по-оспорвано е при прокурорите

Там в битката за новия ВСС се включват шефовете на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова, на окръжните прокуратури в Бургас и Русе Георги Чинев и Радослав Градев, зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова и шефът на пловдивската военна прокуратура Христо Анчев. Четирима са от Върховната касационна прокуратура, сред тях говорителката на Иван Гешев Сийка Милева и заместничката му Красимира Филипова. Тя вече беше избрана през 2022 г., но тогава съставът на ВСС не беше попълнен от депутатите.

При прокурорите за едно място ще се борят шестима. Те ще гласуват ден преди президентските избори, на 24 октомври, в събота. За избран се смята получилият повече от половината от действителните гласове, но малцина успяват още от първия път. В самия ден на президентския вот ще бъде балотажът. Той няма да попречи на прокурорите да участват и в изборите за държавен глава, тъй като гласуването за ВСС ще е по окръжни райони, както приеха народните представители. То ще е само с хартия, тъй като при магистратите се оказа, че електронното не е надеждно и при предишни гласувания се появиха съмнения за манипулации.

С приближаването на изборите за ВСС

нараства и напрежението в съсловието,

а вероятно и сред политиците. От Асоциацията на прокурорите обявиха във вторник, че до тях достигнала информация за натиск.

Магистрати твърдели, че са заплашвани “с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа”.

Любопитен детайл е, че бившият шеф на асоциацията Владимир Николов, който, когато беше махнат от поста шеф на окръжната прокуратура в Плевен, заговори против Борислав Сарафов, е кандидат за ВСС. За място в кадровия орган се борят и двама от настоящото ръководство на асоциацията - Десислава Петрова и Христо Анчев.

Доскоро това беше единствената съсловна организация на прокурорите, но от няколко месеца вече има и на независимите прокурори. Смята се, че техният фаворит е Ивайло Илиев от Кюстендил. Той беше в предишното ръководство на асоциацията и кандидат за европейски прокурор. Беше и помощник на националния член на България в Евроджъст, но Сарафов премести офиса му от Хага, където е централата на международната организация, в Кюстендил.

От асоциацията призоваваха всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подава сигнал.

Една от възможностите е интернет страницата на Министерството на правосъдието, където има специална секция за сигнали при опити за влияние върху магистратите при избора им за ВСС.

В края на август правосъдният министър Николай Найденов

предупреди “тези, които са се прегрупирали в следователски кабинет”,

че действията “им не остават незабелязани”.

Ден преди крайния срок за номинации от народните представители, който е 9 септември, вече са ясни и първите трима. Депутатите трябва да изберат с минимум 160 гласа 11 души - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската.

От “Да, България” съобщиха, че издигат бившия вътрешен министър Емил Дечев, бившия правосъден Андрей Янкулов и заместничката му Таня Радуловска, която е и бивш шеф на Съюза на съдиите. Чака се обаче и решение на ДСБ, а след това и на парламентарната група.

Янкулов и Радуловска бяха предложени от “Правосъдие за всеки”, чийто лидер Велислав Величков е депутат в групата на “Продължаваме промяната”, както и от още 7 неправителствени организации. Така че най-вероятно ПП ще припознаят тримата. В сайтове обаче се появиха информации, че смятат да номинират и Васил Пандов, който е бивш депутат и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет.

26 са т.нар. инициативни предложения от представители на неправителствения сектор и юридическата общност. Досега от “Прогресивна България” не са казали дали ще припознаят някого, или ще направят съвсем нови предложения. ГЕРБ вече обявиха, че няма да издигат кандидати.

