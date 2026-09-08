Йотова: Всеки българин е важен, истинската отговорност започва там, където свършва удобството да не забелязваш (Обзор)

Без снишаване и криене в Брюксел - там началници нямаме, но трябва да участваме със свой глас, каза президентът при учредяването инициативния ѝ комитет

Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена - грозното оръжие на слабите, но това ме прави по-силна

Благодаря на моя Андрей, че ми даде най-важното - знанието за човечност. Само пред него си позволявам да бъда слаба

Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев е изненадата сред тези, които я подкрепят

Всеки българин е важен! С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към над 200-та души в зала 6 на НДК във вторник. Там се събра инициативният комитет, който я издигна за кандидат за държавен глава редовен мандат заедно с вицепрезидент Кирил Вълчев.

Йотова цитира игумена на Бачковския манастир отец Сионий - “че истинската отговорност започва там, където свършва удобството да не забелязваш”.

Президентът Илияна Йотова събра над 200-та души в НДК. Снимка: Йордан Симeонов

“Държавните институции бяха станали без държавност - тя изисква да работят според конституцията, а не да я променят, за да воюват с държавния глава, защото им е виновен или защото искат да си имат служебен кабинет. Конституцията не заслужава такава гавра. Държавността изключва злоупотребата с власт, сглобките”, заяви тя.

От първия ред думите ѝ чу премиерът Румен Радев.

Не е време за експерименти, президентството трябва да бъде в сигурни ръце,

каза той и допълни, че Йотова има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене. Радев и вицето му Иво Христов бяха сред гостите. Като такива в НДК бяха и проф. Николай Габровски и Меглена Плугчиева.

Там бе и шефът на групата на ПБ Петър Витанов, а като гости и Меглена Плугчиева и проф. Николай Габровски. Снимка: Йордан Симeонов

В инициативния комитет са депутати от управляващата партия. Съпредседатели са полярният изследовател проф. Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатката от ПБ Емине Гюлестан и дерматологът Емил Стоименов.

Сред първите, които поздравиха Йотова, бе Лили Иванова. Тя е в комитета и ѝ подари голям букет цветя.

Сред учредителите са и Вежди Рашидов, Георги Първанов, проф. Огнян Герджиков, Сергей Станишев, Красимир Каракачанов, Петър Кънев, бивши и настоящи червени политици. Изненадата бе включването на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев. В комитета са още знакови имена като шефката на БАН чл.-кор. Евелина Славчева, директорът на Столичната опера проф. Пламен Карталов, главният икономист на КНСБ Любослав Костов, кметовете на Шумен, Перник, Русе, Царево, Троян, здравният икономист Аркади Шарков, актьорът Веселин Плачков и съпругата му - певицата Мариана Попова, волейболната легенда Теодор Салпаров и съпругата му - актрисата Ралица Паскалева, актьорът Николай Сотиров и много други.

Владимир Николов, Теодор Салпаров и Ралица Паскалева са в комитета на Йотова. Снимка: Йордан Симeонов

Илияна Йотова благодари на събралите се за подкрепата. В словото си тя коментира много теми и очерта насоки в политиката си.

България не може да участва в Коалиция на желаещите, която готви военно присъствие в Украйна, защото така ще бъдем въвлечени във войната, а аз няма да позволя това, категорична бе тя. И обясни, че

България трябва да бъде инициатор на Коалиция за мир

“България трябва да вземе активно участие в изработването на европейските предложения, а не да се крие зад другите. Да се включва в дипломатическите канали, включително тези с Русия. Ние сме в центъра на Европа, това ни е завещано от нашите деди. Трябва да участваме без снишаване и криене във вземането на решения. Ние началници в Брюксел нямаме, ние сме тези, които определят европейската администрация и плащаме за нея. Държим златна карта в ръцете си и трябва да я изиграем с моженето и страстта на цялата нация. Когато си само съгласен или безгласен, другите не те забелязват”, каза президентът.

Христо Пимпирев, Кирил Вълчев и Илияна Йотова Снимка: Йордан Симeонов

Не приемам да се пренаписва българската история, да се отрича влиянието на руската култура, да се отрича Руско-турската освободителна война, каза още Йотова.

И допълни, че можем да изправим глава като българи със самочувствие само с младите ни хора. Но предупреди: Когато нашите деца не виждат от нас опора и пример, лесно ни заменят с фалшивите герои.

Йотова бе категорична, че ако получи доверие, ще бъде президент със собствен глас, преценка и ясна отговорност. Критикува тези, които я обвиняват, че изборът ѝ ще означава трети мандат на Румен Радев. “Така могат да разсъждават само хора, които имат проблеми със собствените си мечти и професионален път”, каза тя. Но обясни, че партньорството им и занапред ще е добро, а като президент ще подкрепя усилията на правителството за възстановяване на държавността, а няма да го саботира от първия ден, защото за нея “това не са яйца в една кошница, а Кубратов сноп - по-важно е яйцата да са здрави и кошницата да е една”.

Любомир Стойков и Илияна Раева Снимка: Йордан Симeонов

“Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена - грозното оръжие на слабите, но това ме прави по-силна”, каза още Йотова. Тя благодари специално на съпруга си Андрей, че ѝ е дал най-важното - знанието за човечност. “Само пред него си позволявам понякога да бъда слаба”, направи признание президентът.