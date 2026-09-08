Йотова: Всеки българин е важен, истинската отговорност започва там, където свършва удобството да не забелязваш (Обзор)

- Без снишаване и криене в Брюксел - там началници нямаме, но трябва да участваме със свой глас, каза президентът при учредяването инициативния ѝ комитет
- Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена - грозното оръжие на слабите, но това ме прави по-силна
- Благодаря на моя Андрей, че ми даде най-важното - знанието за човечност. Само пред него си позволявам да бъда слаба
- Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев е изненадата сред тези, които я подкрепят
Всеки българин е важен! С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към над 200-та души в зала 6 на НДК във вторник. Там се събра инициативният комитет, който я издигна за кандидат за държавен глава редовен мандат заедно с вицепрезидент Кирил Вълчев.
Йотова цитира игумена на Бачковския манастир отец Сионий - “че истинската отговорност започва там, където свършва удобството да не забелязваш”.
“Държавните институции бяха станали без държавност - тя изисква да работят според конституцията, а не да я променят, за да воюват с държавния глава, защото им е виновен или защото искат да си имат служебен кабинет. Конституцията не заслужава такава гавра. Държавността изключва злоупотребата с власт, сглобките”, заяви тя.
От първия ред думите ѝ чу премиерът Румен Радев.
Не е време за експерименти, президентството трябва да бъде в сигурни ръце,
каза той и допълни, че Йотова има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене. Радев и вицето му Иво Христов бяха сред гостите. Като такива в НДК бяха и проф. Николай Габровски и Меглена Плугчиева.
В инициативния комитет са депутати от управляващата партия. Съпредседатели са полярният изследовател проф. Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатката от ПБ Емине Гюлестан и дерматологът Емил Стоименов.
Сред първите, които поздравиха Йотова, бе Лили Иванова. Тя е в комитета и ѝ подари голям букет цветя.
Сред учредителите са и Вежди Рашидов, Георги Първанов, проф. Огнян Герджиков, Сергей Станишев, Красимир Каракачанов, Петър Кънев, бивши и настоящи червени политици. Изненадата бе включването на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев. В комитета са още знакови имена като шефката на БАН чл.-кор. Евелина Славчева, директорът на Столичната опера проф. Пламен Карталов, главният икономист на КНСБ Любослав Костов, кметовете на Шумен, Перник, Русе, Царево, Троян, здравният икономист Аркади Шарков, актьорът Веселин Плачков и съпругата му - певицата Мариана Попова, волейболната легенда Теодор Салпаров и съпругата му - актрисата Ралица Паскалева, актьорът Николай Сотиров и много други.
Илияна Йотова благодари на събралите се за подкрепата. В словото си тя коментира много теми и очерта насоки в политиката си.
България не може да участва в Коалиция на желаещите, която готви военно присъствие в Украйна, защото така ще бъдем въвлечени във войната, а аз няма да позволя това, категорична бе тя. И обясни, че
България трябва да бъде инициатор на Коалиция за мир
“България трябва да вземе активно участие в изработването на европейските предложения, а не да се крие зад другите. Да се включва в дипломатическите канали, включително тези с Русия. Ние сме в центъра на Европа, това ни е завещано от нашите деди. Трябва да участваме без снишаване и криене във вземането на решения. Ние началници в Брюксел нямаме, ние сме тези, които определят европейската администрация и плащаме за нея. Държим златна карта в ръцете си и трябва да я изиграем с моженето и страстта на цялата нация. Когато си само съгласен или безгласен, другите не те забелязват”, каза президентът.
Не приемам да се пренаписва българската история, да се отрича влиянието на руската култура, да се отрича Руско-турската освободителна война, каза още Йотова.
И допълни, че можем да изправим глава като българи със самочувствие само с младите ни хора. Но предупреди: Когато нашите деца не виждат от нас опора и пример, лесно ни заменят с фалшивите герои.
Йотова бе категорична, че ако получи доверие, ще бъде президент със собствен глас, преценка и ясна отговорност. Критикува тези, които я обвиняват, че изборът ѝ ще означава трети мандат на Румен Радев. “Така могат да разсъждават само хора, които имат проблеми със собствените си мечти и професионален път”, каза тя. Но обясни, че партньорството им и занапред ще е добро, а като президент ще подкрепя усилията на правителството за възстановяване на държавността, а няма да го саботира от първия ден, защото за нея “това не са яйца в една кошница, а Кубратов сноп - по-важно е яйцата да са здрави и кошницата да е една”.
“Най-лесното на този свят е да опиташ да смачкаш една жена - грозното оръжие на слабите, но това ме прави по-силна”, каза още Йотова. Тя благодари специално на съпруга си Андрей, че ѝ е дал най-важното - знанието за човечност. “Само пред него си позволявам понякога да бъда слаба”, направи признание президентът.