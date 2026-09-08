Георги Тошев: Не съм се регистрирал в нито един инициативен комитет

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Не съм се регистрирал в нито един комитет. Това обяви във Фейсбук журналистът Георги Тошев, чието име се появи в списъка с членовете на инициативния комитет, който днес издигна кандидатурата на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за вицепрезидент.

Днес в зала 6 на НДК се проведе учредителното събрание на комитета, който предстои да се регистрира в ЦИК до 14 септември.

Тошев добави още, че е получил покана да стане част комитетите на двама кандидат-президенти и изясни, че сред изискванията за регистрация е предоставянето на личен документ. Той заяви, че не се е регистрирал в нито един комитет и пожела успех на всички кандидати.

Ето и целия му пост:

Приятели,

По повод разпространената информация, че съм в инициативен комитет.

Получих покана да бъда част от инициативните комитети на двама от кандидат президентите.

Оценявам смелостта им!

Едно от изискванията е официално да присъствам в списъка е регистрация с личен документ.

Не съм се регистрирал в нито един комитет.

Ще подкрепа моя кандидат, на който имам най-голямо доверие.

Списъците с регистриралите се учредители може да видите в ЦИК.

Пожелавам успех на кандидатите!