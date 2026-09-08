Георги Тошев: Не съм се регистрирал в нито един инициативен комитет

Не съм се регистрирал в нито един комитет. Това обяви във Фейсбук журналистът Георги Тошев, чието име се появи в списъка с членовете на инициативния комитет, който днес издигна кандидатурата на Илияна Йотова за президент и на Кирил Вълчев за вицепрезидент.
Днес в зала 6 на НДК се проведе учредителното събрание на комитета, който предстои да се регистрира в ЦИК до 14 септември.
Тошев добави още, че е получил покана да стане част комитетите на двама кандидат-президенти и изясни, че сред изискванията за регистрация е предоставянето на личен документ. Той заяви, че не се е регистрирал в нито един комитет и пожела успех на всички кандидати.
Ето и целия му пост:
Приятели,
По повод разпространената информация, че съм в инициативен комитет.
Получих покана да бъда част от инициативните комитети на двама от кандидат президентите.
Оценявам смелостта им!
Едно от изискванията е официално да присъствам в списъка е регистрация с личен документ.
Не съм се регистрирал в нито един комитет.
Ще подкрепа моя кандидат, на който имам най-голямо доверие.
Списъците с регистриралите се учредители може да видите в ЦИК.
Пожелавам успех на кандидатите!