Парапланерист от световното първенство загина при падане в Стара планина

Парапланерист, участник в провеждащото се у нас световно първенство, е загинал при инцидент в Стара планина, съобщава NOVA. Спортистът е паднал в района на връх Голям Кадемлия, като информацията е потвърдена от Планинската спасителна служба.

Тялото му вече е открито, а вероятно утре ще бъде направен опит то да бъде свалено от планината. Други парапланеристи са забелязали, че запасният парашут на състезателя е бил отворен.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112. Планински спасител е достигнал до мястото около 15:12 ч. По първоначални данни загиналият е китайски гражданин и състезател, който е паднал в района на хижа „Соколна".

По-рано през деня стана ясно, че в издирването се е включил и екипаж от 24-а авиобаза „Крумово" с хеликоптер Bell 206. Машината е излетяла в 18:51 ч. от авиобазата и се е насочила към труднодостъпната местност в района на връх Голям Кадемлия, част от масива Триглав.

Към мястото на инцидента е била изпратена и въздушна линейка. По първоначална информация тя е кацнала в района, като с нея са транспортирани спасители и лекари.