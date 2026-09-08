Шефът на СДВР Николай Пелтеков: Фентанилът измества от пазара хероина

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Фентанилът измества хероина от пазара, а килограм марихуана у нас вече стига до 7 хиляди евро. Това каза директорът на Столичната полиция Николай Пелтеков пред bTV.

По думите му употребата на наркотици в София непрекъснато се увеличава през последните години. Схемите за разпространение се запазват, но все по-често посредници в тях стават непълнолетни.

„От една страна, криминално непроявени, и от втора страна, законът в България е по-снизходителен по отношение на прилаганите спрямо тях наказателни мерки", обясни Пелтеков.

Обичайно наркоканалите тръгват от Испания, преминават през България и стигат до Турция. По пътя цената на наркотика непрекъснато се увеличава.

„От Испания тръгва между 3 и 4 хиляди евро, до България стига между 6 и 7, в Турция достига между 8 и 9 хиляди евро", посочи директорът на СДВР.

Марихуаната продължава да поскъпва, като килограм у нас вече струва между 6 и 7 хиляди евро. Кокаинът също остава на пазара, докато хероинът постепенно е изместен от фентанила.

„Сега можем да кажем, че хероин няма на пазарите, и това от своя страна води до фентанила", коментира Пелтеков.

Той съобщи и за оперативна информация, че част от суровините за производството на наркотици влизат в България от други държави.

„Има оперативна информация, че част от суровините влизат от друга държава на територията на България. Да кажем, от Китай", каза той.

Директорът на Столичната полиция коментира и случая с GPS заглушителя, изчезнал в столичния квартал „Драгалевци". Полицията все още издирва устройството.

В автомобила са открити елементи, които според Пелтеков са част от система за заглушаване.

„Факт е, че в автомобила са намерени елементи, които са част от система за заглушаване. Има допълнителна батерия, която служи за захранване на самото заглушаване. Факт е, че на автомобила отгоре има изнесени кабели, целта на които е да достигнат до антени. Факт е, че тези антени се слагат на тавана на автомобила, за да е сигналът по-силен", разказа той.

На въпрос дали е необходимо да бъде намерен самият заглушител, Пелтеков отговори: „Да, необходимо е да има самият заглушител, който съдържа информацията".

Той отказа да уточни дали полицията знае къде се намира устройството.

„От съображения за сигурност и да не попреча на нашето разследване, ще спестя тази информация", каза директорът на СДВР.

Пелтеков разказа и повече за акцията в комплекса в „Драгалевци", където бяха открити няколко сгради, взаимосвързани помещения и тунели.

„Говорим за няколко сгради, говорим за взаимосвързани помещения помежду си с входни врати, за някои от които, за да достигнем, се наложи да използваме ключар", каза той.

По думите му официално охрана на лица и обекти в ресторанта не е имало.

По случая има образувано досъдебно производство. Пелтеков отказа да каже колко души са разпитани.

„Има образувано досъдебно производство и за да не влизаме в конфронтация със СРП, ще спестя тази информация", заяви той.

На въпрос дали конкретен човек е бил разпитан, директорът на СДВР отговори: „Ще ви отговоря по същия начин".

А на въпроса „Вие знаете ли къде е той?" Пелтеков заяви: „Полицията знае всичко, така ще отговоря."