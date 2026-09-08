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Премахнаха Георги Тошев от комитета на Йотова, но му припомни, че лично е дал данните за вписването

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СНИМКА: Йордан Симеонов

Георги Тошев сам е дал волеизявление да участва в инициативния комитет в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и е предоставил личните си данни, необходими за вписването му. Впоследствие журналистът е преосмислил решението си и е поискал да не фигурира в комитета. Това става ясно от съобщение на комитета, разпространено след публикация на Тошев във Фейсбук, в която той заявява, че не се е регистрирал в нито един инициативен комитет. 

"Георги Коцев Тошев вече не фигурира в Инициативния комитет в подкрепа на кандидатурата за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Господин Тошев даде лично волеизявление да участва в комитета, като предостави и данните от личната си карта, необходими за вписването в него. Впоследствие г-н Тошев е преосмислил заявеното първоначално желание, което разбираме от негова публикация в социалните мрежи.

Пожелаваме му успех в бъдещите творчески планове!", гласи изявлението. 

СНИМКА: Йордан Симеонов

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