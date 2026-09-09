Кметът на Пещера: Всяка година чистим реката, но нямаме средства за детайлно почистване

"Коритото на Стара река е пълно с камъни, наноси и дървени частици. Реката е с доста голяма дължина и е непосилно за нас за основно почистване", това каза кметът на Пещера Йордан Младенов пред БНТ.

На 24 август Стара река излезе от коритото си в град Батак и град Пещера. Реката заля улици и къщи в двата града, повреден беше и пътят Батак - Пещера, който беше ремонтиран основно преди няколко години. В Пещера бяха залети къщи в кв. "Луковица"

"Ще търсим възможност от бедствия и аварии за почистване на речното корито. До края на седмицата ще имаме идеен проект и ще го внесем за финансиране, а с общинското предприятие правим рутинно почистване", обясни кметът.

"Един от основните ни водоизточници пострада при бедственото положение. Предстои подмяна на самия водопровод, имаме вече готов проект с разрешение за строеж, очакваме споразумение с МРББ и избран изпълнител", каза още Младенов.

Той обясни, че Стара река всяка година се почиства от дървета, храсти и леки наноси и ако това не бе свършено, бедствието щеше да е много по-голямо.

"Това са едни непосилни средства, които общините не можем да отделим за това почистване. Имаме проект и готовност, но нямаме финансиране, с което тези реки да бъдат изчистени детайлно", каза той.

Кметът на Пещера обясни, че десетте наводнени къщи вече са изчистени от наноси, но комисията е потвърдила, че те са незаконни.

"Подадени са документите към социална агенция, но чакаме тя да се произнесе дали ще могат да получат някакви помощи. Ние им помагаме, дали сме им завивки, изчистихме им домовете, направихме ги годни за живеене. Това са къщи, които са построени преди повече от 30 години", обясни той.