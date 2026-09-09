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Служители в ресторант на плажа в Обзор не били получили заплатите си

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Николай, който работил в заведението на плажа като викач. Кадър: Нова тв

Служители в заведение на централния плаж в Обзор се оплакват, че не са получили заплатити си за последния месец, около 2000 евро на човек. Хората разказаха за неволите си пред Нова тв. Деня, когато те трябвало да получат възнагражденията си, собственикът не дошъл. Някои от хората подписали трудов договор три дни преди да получат заплатите си. Те се водели на 4-часов работен ден, но всъщност се тридели от 10 сутринта до 23 часа, без почивен ден.  Николай, който дошъл като викач, трябвало да получи 2000 евро, разказа мъжът. Той подал жалба в полицията, а преди месец ходил и в Инспекцията по труда. 

Собственикът на заведението обаче обяснил, че всичките служители доброволно са подписали договор за 4-часов работен ден и получили всичките си възнаграждения. За него сезонът бил приключил. 

Цените в заведението били сравнително високи. Порция цаца била 6 евро, бургерът вървял за 10 евро, супата - 3,50 евро.

Николай, който работил в заведението на плажа като викач. Кадър: Нова тв

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