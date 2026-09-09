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Двама младежи загинаха в катастрофа край Смолян

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Линейка СНИМКА: Архив

Двама младежи загинаха в катастрофа на пътя Смолян - Смилян в нощта срещу сряда.

Инцидентът е станал след удар в друг автомобил. Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолян, се е движел с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла се и се ударила в насрещно движещ се автомобил.

По първоначални данни 18-годишен младеж е управлявал колата, в която пътували общо четири момчета от Смилян.

Двамата загинали са братя на 17 и 18 години. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение, съобщи БНТ.

В болница е шофьорът на другата кола, на 62 години. Той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.

По-младият шофьор е задържан за 24 часа. 

Линейка СНИМКА: Архив

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