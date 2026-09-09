Експерт: Ресторантьорите, които внасят работници, трябва да бъдат допълнително облагани

На ресторантьорите, които внасят работници, трябва да се наложи допълнително облагане, предложи по Нова тв икономистът Стоян Панчев, който е от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП). Чуждестранните работници се трудели за много по-ниски заплати. "Говорим за сектор, който живее в привилетия", каза Панчев. Той наблегна, че голяма част от сектора е в сивата икономика. Официалните данни били, че поскъпването в сектора за тази година е 6%, а от пандемията - 90%.

Веселин Налбантов, който е хотелиер в "Слънчев бряг", обясни, че не било така. В момента можело да се почива за 50 евро. "Цените са достатъчно свалени", обясни той и призова да не се хули нашата индустрия.