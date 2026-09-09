Двама загинали в общо 155 пожара за денонощие

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Общо 155 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, двама души са загинали, а други двама – пострадали, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР на сайта на ведомството, в обобщена информация към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 195 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които шест в жилищни сгради, два – в промишлени, шест – в транспортни средства, три – в горски масиви, един – в селското стопанство, уточнява БТА.

Без нанесени материални щети са възникнали 128 пожара, от които 82 в сухи треви, горска постеля и храсти, пет – в стърнища, 36 – в отпадъци.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства, както и в съдействие на различни структури и ведомства, и в помощ на граждани.

Регистрирани са също седем лъжливи повиквания.