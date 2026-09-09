Първан Симеонов: Борисов може да бъде диспечер между двата блока на политическия терен

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Това е нова ситуация на терена, излизат два големи центъра, а ГЕРБ е в позицията да бъде балансьор между двата блока. Това коментира по Нова тв социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" по повод решението на ГЕРБ да не участва в президентските избори. Според него на избирателите на ГЕРБ нямало да им е лесно,

"Борисов винаги е правил някакви неочаквани ходове, имал е козове", каза Симеонов.

По думите му в момента лидерът на ГЕРБ правил правилното нещо. "Борисов ходи из страната, надъхва младите хора и ако двата блока се уравновесят, той ще има ролята на диспечер", смята Симеонов.

"Ако излязт Йотова и Гюров на балотаж, две трети от избирателите на ГЕРБ се разколебават, а една трета е в полза на Гюров", каза социологът, позовавайки се на предишни изследвания.

По думите му било логично в Инициативния комитет на Илияна Йотова да има хора от различни етноси, да има и такива от патриотичния елемент. "Тя не търси имиджов вариант за вицепрезидент, а търси реално вице", смята Симеонов.

Кандев бил имиджов играч, но и този вариант работил.

Симеонов обърна внимание, че "Възраждане", както и другите радикални кандидати, не бива да бъдат изключвани от сметките.