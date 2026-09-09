Гражданите вече могат да предлагат законопроекти

Вече всеки гражданин може да предложи законодателна промяна и да насочи идеята си директно към институцията, която има правомощия да я разгледа. Възможността е достъпна през портала за обществени консултации Strategy.bg, където в специалната рубрика „Гражданско участие" могат да се подават предложения за промени в действащи закони.

Правната възможност всъщност съществува от почти 20 години. В Закона за нормативните актове е записано, че държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да правят предложения за усъвършенстване на законодателството. Досега обаче тази възможност на практика не е намирала реално приложение за гражданите. Обновената версия на Strategy.bg вече предлага конкретен и сравнително лесен механизъм за това.

Граждани и организации могат да предлагат промени в действащи закони, когато подготовката на съответните изменения и допълнения е в правомощията на изпълнителната власт. За да създаде законодателна инициатива, авторът трябва да разполага с квалифициран електронен подпис, чрез който се удостоверява авторството на предложението.

След публикуването на инициативата в портала регистрирани потребители могат да гласуват за нея или против нея. Регистрацията може да бъде направена с КЕП или с потребителско име и парола. Ако положителните гласове станат с поне 50 повече от отрицателните, предложението автоматично се изпраща до институцията, до която е адресирано, чрез Системата за сигурно електронно връчване. Авторът получава уведомление по електронна поща, че предложението е получено.

При подаване на инициатива за промяна в конкретен закон гражданинът може да избере към коя институция да я адресира или да я изпрати до всички институции, които имат отношение към съответното законодателство. За всеки закон в платформата са посочени институциите, които обичайно подготвят измененията му.

Ако авторът смята, че предложението му трябва да бъде насочено към друга институция, която не фигурира сред посочените, той ще трябва да използва друг канал за комуникация - например официално писмо или електронна поща.

Има и едно важно ограничение. Ако в момента тече обществена консултация по закон за изменение и/или допълнение на същия нормативен акт, нова инициатива чрез тази функционалност не може да бъде създадена. В такъв случай гражданите могат да се включат директно в текущата обществена консултация със свое становище или предложение. От Strategy.bg посочват, че именно така идеята може да бъде разгледана по-бързо.

Засега обаче новата възможност остава почти неизвестна. В рубриката има само една публикувана законодателна инициатива - за въвеждането на единен домейн „gov.bg" за цялата държавна администрация, по подобие на практиката в редица други държави.

Предложението е на Петър Иванов и предвижда промени в Закона за електронното управление. Според автора единният домейн би улеснил гражданите при разпознаването на официалните сайтове на институциите, би намалил риска от фишинг и измами и би улеснил интеграцията между различните администрации. Като примери той посочва gov.uk във Великобритания, gouv.fr във Франция и gov.ee в Естония.

Инициативата вече е събрала необходимата подкрепа - 51 души са гласували „за", а един е гласувал „против". Затова предложението е изпратено до Министерството на електронното управление чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Сега остава по-интересната част - дали институцията ще припознае идеята и ще предприеме действия по нея. Ако това се случи, инициативата ще покаже на практика дали новият механизъм може да се превърне в реален инструмент за гражданско участие, а не просто в още една функционалност на държавен портал.