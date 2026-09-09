Партиите имат срок до 17 часа днес за регистрация за президентските избори

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До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети изтича на 14 септември.

До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на осем партии и шест инициативни комитета, съобщиха от комисията, цитирана от БГНЕС.

Заявления са подали „Възраждане", „Правото", „Движение за права и свободи", „Българска социалдемокрация – Евролевица", „Народна партия истината и само истината", „МЕЧ", „Величие" и „Българска социалистическа партия".

Шестте инициативни комитета издигат независими кандидати за президент и вицепрезидент. Това са Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков, както и Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов.

ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – до 22 септември. На 23 септември ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатските листи в бюлетината