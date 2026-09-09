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Пиян 22-годишен опита да обере магазин в Любимец

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Продавачката в болница, съобщиха от полицията

Пиян 22-годишен мъж опита да обере магазин в град Любимец, съобщиха от полицията в Хасково. 

Инцидентът е станал в 21:30 ч. на 4 септември на улица "Одрин". 48-годишната жена е била нападната с цел грабеж. 

След сигнал в управлението и помощ от близък на собственичката е бил задържан първоначално за срок до 24 часа, а по-късно прокуратурата му е повдигнала обвинение и в качеството му на обвиняем е с мярка на задържане за 72 часа.

Измереното количество алкохол при него било 2,48 промила. Пострадалата продавачка е настанена в МБАЛ Свиленград без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Полиция

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