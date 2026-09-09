17 часа гори незаконно сметище край Мездра, спасена е ферма

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17 часа пожарникари борят огън в незаконно сметище в западната промишлена зона на Мездра. Пожарът е избухнал е вчера по обяд, огнеборците са работили без прекъсване, а гасенето е продължило и през нощта. Към момента пожарът е локализиран, но все още не е ликвидиран.

През цялата нощ пожарни екипи са доставяли вода и са се връщали многократно на терена.

„Работим над 17 часа без прекъсване. Просто имахме липса на инертен материал през нощта. Прекъсна се доставката на земя и инертен материал", обясни началникът на пожарната служба в Мездра Симеон Цънковски, пред бТВ.

До момента над 140 тона вода са излети върху горящото сметище, но въпреки това пожарът все още не е напълно потушен.

„Продължаваме работата и ще продължим, докато приключи, докато ликвидираме самия пожар", заяви Цънковски.

Заради пожара през нощта над града се е образувала гъста димна пелена. Атмосферното налягане е спаднало, а жители на Мездра са подавали сигнали и са били принудени да затворят прозорците си заради задушливия дим.

Самото сметище е огромно и съдържа различни видове отпадъци – строителни и битови. На място са натрупани матраци, мебели, пластмасови бутилки, опаковки, автомобилни детски седалки и други отпадъци.

Именно голямото количество горими материали прави гасенето изключително трудно.

„Много е трудно гасенето. Има много голямо горимо натоварване. Правим всичко, което е по нашите сили, и ще продължим да го правим", каза началникът на пожарната служба.

Пожарът е бил опасно близо до ферма

Огънят е бил опасно близо до намираща се в съседство кравеферма. Пожарникарите са успели да локализират огъня и да предотвратят разпространяването му към стопанството.

„В близост до натрупаните боклуци има кравеферма, която успяхме да спасим, като локализирахме пожара, за да не засегне самата кравеферма. Животните са спасени", обясни Цънковски.

Собственикът на фермата Венцислав Монов разказа, че проблемът със сметището не е от вчера. По думите му на мястото постоянно пристигат камиони с отпадъци.

Той заяви, че неведнъж е влизал в пререкания с шофьори на камиони, които се опитвал да спре.

„Спирал съм два-три пъти камионите. Те се обаждат, идва полиция, защото нямам право да се разпореждам. Пътят е общински", разказа Монов.

По думите му за една година това е третият пожар на сметището.

Кой изхвърля отпадъците?

Собственикът на фермата постави въпроса кой допуска на мястото да се изхвърлят тонове отпадъци, при положение че съществува регионално депо, което обслужва Мездра и Враца.

По думите му на терена пристигат както общински, така и частни камиони, а липсата на бариера и контрол позволява на практика всеки да изхвърля отпадъци там.

Представителят на общината Ивайло Лотошев заяви, че ситуацията трябва да бъде променена. По думите му общинското предприятие „Чистота" е оказало помощ при гасенето, като е предоставило техника и служители.

„До един часа работеха колегите от общинското предприятие „Чистота". Имахме багер, камион и хора, които помагаха", обясни Лотошев.

Той посочи, че общината получава множество сигнали за нерегламентирани сметища на територията си.

„Всеки ден получаваме хиляди сигнали за нерегламентирани сметища. Това е въпрос на контрол и въпрос на съзнание. Трябва да има съзнание от хората. Това не е само „Чистота". Тук идват абсолютно всички хора да си хвърлят боклуците", каза представителят на общината.

Ще бъдат поставени огради

От общината обещават мерки за ограничаване на достъпа до мястото. Отпадъците трябва да бъдат депонирани, а районът да бъде обезопасен с огради.

„Това ще бъде депонирано, ще бъдат сложени огради", заяви Лотошев.

Проблемът обаче остава, докато пожарът бъде напълно ликвидиран. Огнеборците не могат да дадат конкретен срок кога това ще се случи.

„Не можем да кажем кога ще го изгасим. Всичко зависи най-вече от метеорологичните условия и от това каква тежка техника ще ни бъде предоставена", обясни Симеон Цънковски.

Пожарът на незаконното сметище край Мездра е локализиран, но продължава да тлее и да отделя дим. Случаят отново поставя въпроса за контрола върху нерегламентираните сметища и за мерките, които трябва да бъдат предприети, за да не се стига до подобни инциденти в бъдеще.