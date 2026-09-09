Доц. Лозанов: Йотова ще разчита на заблудения електорат. Проф. Стойков: Не може толкова много хора да са заблудени

За първи път България има шанс жена да бъде президент. Това заяви по Нова тв публицистът и преподавател по журналистика проф. Любомир Стойков, който е в инициативния комитет, подкрепящ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президентската надпревара. Той коментира ситуацията около предстоящия вот за държавен глава заедно с доц. Георги Лозанов, който също е преподавател по журналистика и е в другия инициативен комитет, подкрепящ двойката Андрей Гюров - Георги Кандев.

Проф. Стойков цитира известната италианска журналистка Ориана Фалачи, която казва, че никой не трябва да спира една жена по пътя за властта, но когато получи властта, тази жена трябва да бъде съдена като мъжа политик. "България е пример как жените имат водещи позиции в политиката. Ние сме на 16-о място в ЕС по жени политици", категоричен беше проф. Стойков.

Той припочни, че Илияна Йотова категорично е казала, че президентът ще има собствен глас, а Кирил Вълчев можел да бъде много полезен и за външната ни политика. Според него Гюров правил добро впечатление, но един от проблемите за двойката Гюров - Кандев бил, че много късно се заявили и много малко се знаело за тях. Докато за Илияна Йотова и Кирил Вълчев се знаело всичко.

"Въпросът е да възникне алтернатива на това мислене, насочено към Москва и Русия", смята пък доц. Георги Лозанов. Той виждал Русия не в самата двойка Йотова - Вълчев, а в електората, на който разчитали. Според него поведението на ГЕРБ било в полза на Илияна Йотова. Тя самата не била евроскептична, но щяла да влезе в президентската роля, ако успее да се възползва от електората, който гласувал за Румен Радев. А този електорат бил заблуден в две неща - че нашият интерес съвпада с руския и ние трябва да се държим за Русия, а ЕС заплашва нашия суверинитет. Битката била за съзнанието на хората, а те трябвало да се усетят, че са вкарани в капан.

"Не може толкова много хора да са заблудени", опонира му проф. Стойков.

Доц. Лозанов подчерта, че проф. Стойков бил голям кавалер, но играта била доста тежка и той отново се върна на Русия и ситуацията около санкциите за руския патриарх. Според него разговорът дали президентът да е мъж или жена бил симпатичен, но ситуацията била, че можем да излезем от демократичния режим. "Няма смисъл да говорим за кандидати, а за електорати", смята доц. Лозанов.

"Нима не е по-важно в какво състояние се намира България? Корупцията и мафията не са продиктувани от войните. Защо пропагандно изместваме разговора върху международното положение, почти не засягаме положението у нас. Нима сме цъфнали и вързали", попита проф. Стойков.