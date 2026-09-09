Ели Скорчева: Гюров-Кандев не искат подкрепа на партии. Проф. Овчаров: Зад Йотова застава българския елит

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев имали големи шансове да спечелят. Това заяви по бТВ проф. Николай Овчаров, който е в техния инициативен комитет. Актрисата Ели Скорчева, която подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев, пък коментира, че те не искат подкрепа на политически партии.

„Те заявяват, че ще са надпартийни президенти, президенти на гражданите и това е всъщност един от мотивите, заради които ги подкрепям", каза тя.

Според археолога фактът, че зад Йотова застават партии, не е най-важното. „Важното е, че за Йотова застава българският елит. Или значителна част от българския елит. Това е най-важното", каза Овчаров.

Той допълни, че подкрепата за един или друг кандидат е залог, който членовете на инициативните комитети правят със собственото си име.

„Затова сме инициативни комитети. Защото ние залагаме своето име за тези хора и ако те се провалят, което също е възможно, в такъв случай се проваляме и ние", заяви той.

Овчаров смята решението на ГЕРБ да не издигат свой кандидат за правилно.

„Аз смятам, че това е едно правилно решение, което ГЕРБ и, разбира се, самият Борисов взеха", каза той.

Овчаров посочи, че в инициативния комитет на Йотова има хора, свързани с ГЕРБ през годините, сред които Вежди Рашидов и Емил Радев, както и кметове на партията. По думите му обаче това не е цялата картина.

„Това е само част от хората, които вие казвате. Аз наистина, това, което вчера се случи... Виждал съм така събран елит български на втория мандат на Първанов, на който аз също бях в инициативния комитет", каза Овчаров.

Скорчева заяви, че не знае в чия полза ще се окаже отказът на ГЕРБ да издигне свой кандидат.

„Не знам. Нямам идея в чия подкрепа. Това е най-вече полезно за ГЕРБ", каза тя.

Според нея най-важното в кампанията е да има свобода на личното мнение.

„Аз завинаги, до края на живота си, ще защитавам правото на всеки човек на лично, собствено мнение", заяви Скорчева.