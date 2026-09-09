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Ели Скорчева: Гюров-Кандев не искат подкрепа на партии. Проф. Овчаров: Зад Йотова застава българския елит

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Архееологът проф. Николай Овчаров от инициативния комитет на Йотова-Вълчев и Ели Скорчева, която подкрепя Гюров-Кандев в студиото на бТВ.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев имали големи шансове да спечелят. Това заяви по бТВ проф. Николай Овчаров, който е в техния инициативен комитет. Актрисата Ели Скорчева, която подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев, пък коментира, че те не искат подкрепа на политически партии.

„Те заявяват, че ще са надпартийни президенти, президенти на гражданите и това е всъщност един от мотивите, заради които ги подкрепям", каза тя.

Според археолога фактът, че зад Йотова застават партии, не е най-важното. „Важното е, че за Йотова застава българският елит. Или значителна част от българския елит. Това е най-важното", каза Овчаров.

Той допълни, че подкрепата за един или друг кандидат е залог, който членовете на инициативните комитети правят със собственото си име.

„Затова сме инициативни комитети. Защото ние залагаме своето име за тези хора и ако те се провалят, което също е възможно, в такъв случай се проваляме и ние", заяви той.

Овчаров смята решението на ГЕРБ да не издигат свой кандидат за правилно.

„Аз смятам, че това е едно правилно решение, което ГЕРБ и, разбира се, самият Борисов взеха", каза той.

Овчаров посочи, че в инициативния комитет на Йотова има хора, свързани с ГЕРБ през годините, сред които Вежди Рашидов и Емил Радев, както и кметове на партията. По думите му обаче това не е цялата картина.

„Това е само част от хората, които вие казвате. Аз наистина, това, което вчера се случи... Виждал съм така събран елит български на втория мандат на Първанов, на който аз също бях в инициативния комитет", каза Овчаров.

Скорчева заяви, че не знае в чия полза ще се окаже отказът на ГЕРБ да издигне свой кандидат.

„Не знам. Нямам идея в чия подкрепа. Това е най-вече полезно за ГЕРБ", каза тя.

Според нея най-важното в кампанията е да има свобода на личното мнение.

„Аз завинаги, до края на живота си, ще защитавам правото на всеки човек на лично, собствено мнение", заяви Скорчева.

Архееологът проф. Николай Овчаров от инициативния комитет на Йотова-Вълчев и Ели Скорчева, която подкрепя Гюров-Кандев в студиото на бТВ.

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