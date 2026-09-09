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Младежи пребиха мъж в първомайско село, налагали го с дебел клон

Мая Вакрилова

[email protected]

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Полицейски патрул СНИМКА: Pixabay

Първо го повалили и му нанесли удари по цялото тяло, после грабнали дървото и продължили с него

18-годишен и момче в 11-и клас пребиха мъж в първомайското село Виница.

Случката се разиграла посред бял ден неотдавна. Около 13,50 часа двамата нарушители се разхождали из селото, когато случайно срещнали пребития впоследствие мъж. Пълнолетният го спрял и му поискал обяснение за саморазправа, която жертвата имал с майка му предния ден.

Възникнал конфликт между тях и в един момент мъжът казал: "Махайте се, ще ви шамаросам!". Тогава двамата младежи започнали да му нанасят удари с юмруци и да го ритат по цялото тяло. Мъжът се ядосал, посегнал към чантичката си, за да извади нещо и казал: "Ще ви гърмя".  В това време непълнолетният взел дървен клон, който намерил на улицата, и започнал да го налага по цялото тяло. Веднага след побоя двамата извършители побегнали в неизвестна посока. Цялата случка била видяна от друг мъж, който случайно минавал. След това на място дошли полицаи, намерили младежите и ги арестували за 24 часа. 

Те признали вината си и съжалили за случилото се. За непълнолетния участник в побоя, който е ученик в 11 клас, Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни ще прецени каква ще е най-подходящата мярка да преосмисли постъпката си.

Пълнолетният отнесе глоба в размер на 52 евро.

Полицейски патрул СНИМКА: Pixabay

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