Общинският съвет ще гласува Бюджета на Монтана за 2026 г.

Общинският бюджет за 2026 г., социалните услуги, европейското финансиране и управлението на общинската собственост са сред основните акценти в дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет – Монтана. Сесията ще се проведе на 10 септември 2026 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Младежкия център – Монтана. Дневният й ред включва общо 31 точки.

Сред най-важните решения, които предстои да вземе местният парламент, е приемането на общинския бюджет за 2026 г. Проектът за бюджет на Община Монтана за 2026 г. е балансиран в размер на 47,755 млн. евро, от които 32,727 млн. евро са за държавни, а 15,027 588 – за местни дейности. Бюджетът осигурява значителен ресурс за капиталови разходи, спорт, култура, социални политики и подкрепа на семейства и млади хора. Предвидени са 13,953 млн. евро европейско финансиране.

Освен това на заседанието идния четвъртък ще бъде представена и информация към отчета за изпълнението на бюджета през първото полугодие. В дневния ред е включен и отчетът за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за същия период. От 1 януари до 30 юни 2026 г. той е провел 1 тържествена и 6 редовни сесии, на които са приети 113 решения. В органа на местната разпоредителна власт са постъпили общо 224 преписки от граждани, институции и съдебни органи. Постоянните комисии са заседавали активно като са разглеждали въпроси в различни сфери, кореспондиращи с тяхната компетентност. Сред по-значимите приети документи са годишните програми за младежта и читалищната дейност, управлението на общинската собственост, отчетите по екология и качеството на въздуха, програмата за превенция и контрол на наркотичните вещества, както и програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2026–2030 г.

Важен акцент в септемврийската сесия на Общински съвет – Монтана са и предложенията, свързани с европейското и трансграничното финансиране. Съветниците ще гласуват за две проектни предложения, с които Община Монтана възнамерява да кандидатства по процедури на МИГ „Медковец – Монтана", както и партньорските споразумения с Община Медковец. Ще бъде дадено съгласие за използване на средства от фонд „ФЛАГ" за реализацията на проекти по програма LIFE на Европейския съюз, Програмата „Развитие на регионите" 2021–2027 и трансграничната програма INTERREG VI-A IPA България – Сърбия 2021–2027.

Социалната политика също е сред ключовите теми на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет. Той ще даде вота си за Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Монтана, както и за формиране на паралелки в училища и група в детска градина с численост под нормативно определения минимум за учебната 2026/2027 г.

Отделна точка в дневния ред на сесията е посветена на актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Монтана за 2026 г. Съветниците ще разгледат и предложения, свързани с общинската собственост, устройство на територията и развитието на техническата инфраструктура.