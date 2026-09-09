Дунав загуби още от 1 до 4 см в българския участък

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Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Подобна тенденция беше отчетена през последните няколко дни след минималните колебания в началото на септември. През последното денонощие в целия български участък на реката са регистрирани понижения между 4 и 1 сантиметра. Най-голям е спадът при водомерния пост в Русе, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота нула. При Силистра нивото е с три сантиметра по-ниско спрямо вчерашния 8 септември – минус 100 см, а при Оряхово – с 2 сантиметра за ниво от минус 108 сантиметра.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав, припомня БТА.

Хидроложката обстановка остава усложнена.