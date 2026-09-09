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Дунав загуби още от 1 до 4 см в българския участък

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Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято. Снимка: СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Подобна тенденция беше отчетена през последните няколко дни след минималните колебания в началото на септември. През последното денонощие в целия български участък на реката са регистрирани понижения между 4 и 1 сантиметра. Най-голям е спадът при водомерния пост в Русе, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота нула. При Силистра нивото е с три сантиметра по-ниско спрямо вчерашния 8 септември – минус 100 см, а при Оряхово – с  2 сантиметра за ниво от минус 108 сантиметра.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав, припомня БТА.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято.

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