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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23528739 www.24chasa.bg

Разследват кражба на метална каса в село Леденик

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Издирват крадци, отмъкнали с взлом метална каса от складово помещение в търновското село Леденик.

Сигналът за липсващия сейф е получен на 8 септмеври.  Отнетата каса е съдържала документи и пари. Размерът на липсващата сума не се посочва в полицейския бюлетин.

В полицейското управление във  Велико Търново е образувано досъдебно производство. 

Само преди дни в града бе заловен 52-годишен изпечен крадец от София, извършил множество обири на пари и златни накити в жилища във Велико Търново.

Ударите са правени през почивните дни, а извършителят подбирал жилища на ниски етажи и прониквал в тях през прозорци и врати на тераси. Той наблюдавал набелязаните жилища и атакувал, когато обитателите им отсъстват. Обект на набезите му са пари и златни накити, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

След сложна стиковка и неколкодневно наблюдение криминалистите влезли в дирите на извършителя - 52-годишен столичанин, с множество криминални и съдебни регистрации за кражби. Със съдействието на служители от Главна дирекция "Национална полиция" и служители от ОДМВР -В. Търново е организирана специализирана полицейска операция по задържането му. Реализацията била изключително трудна заради неговата изобретателност, обиграност и предпазливост. Успели да го пипнат около 3 ч. след полунощ на 5 септември непосредствено, след извършване на поредното посегателство. Съдът го остави в ареста за постоянно.

Полиция

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